Perquisition au Lac-Saint-Jean: la police saisit 3 kilos de cannabis et une dizaine d’armes

Un homme de 52 ans en possession d’une importante quantité de cannabis et d’armes a été arrêté mardi dans le secteur de Lac-Bouchette, au Lac-Saint-Jean.

La perquisition de l’unité des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec (SQ) s’est tenue dans un appartement de la rue Principale de la municipalité.

C’est à cet endroit qu’ils ont découvert et saisi plusieurs plants de cannabis en terre et de plus de trois kilogrammes de cannabis en vrac.

Les autorités ont aussi mis la main sur deux armes longues, quatre fusils de chasse, un revolver de calibre .32 et une arbalète.

Le propriétaire des lieux, un homme de 52 ans, a été arrêté sur place et reconduit au poste, avant d’être libéré en attendant sa comparution.

Il pourrait faire face à des accusations en lien avec la culture de cannabis, ainsi que la possession et l’entreposage d’armes.