Plus de 800 000$ pour des agressions sexuelles: la Cour d’appel donne raison à une victime qui a poursuivi au civil ses parents et son oncle violeur

Les parents d’une victime d’agression sexuelle devront bel et bien lui verser 800 000$ en dommages pour avoir failli à leur devoir de la protéger d’un oncle violeur, a confirmé la Cour d’appel, au grand soulagement de la femme maintenant adulte.

«Les juges viennent de créer un précédent et ainsi d’envoyer un message aux parents, qui devront dorénavant être conscients qu’ils peuvent être poursuivis et que tout comportement d’insouciance et de négligence grossière ne passera plus aux yeux de la justice», s’est réjouie Nancy Bibeau.

Ce jugement de la Cour d’appel met fin à une longue saga judiciaire. En 2018, la femme a poursuivi son oncle Gaston Auger pour des agressions subies de 1980 à 1987, mais aussi ses parents, Gemma Auger et Raymond Bibeau, qui n’ont rien fait à l’époque pour la protéger.

Elle n’avait que 9 ans lorsque les agressions ont débuté, et lui en avait 16.

Se mêler de ses affaires

Les agressions se produisaient lorsque Nancy Bibeau et sa famille étaient en visite chez ses grands-parents. L’enfant devait alors dormir dans le même lit que son oncle, et ce, même s’il était un violeur. En 1983, Gaston Auger a en effet été condamné pour le viol collectif d’une adolescente.

Photo d'archives, Pierre-Paul Biron

Au procès, la mère de la victime avait avoué ne pas avoir agi pour être certaine de «se mêler de ses affaires».

À l’été 2021, le juge Bernard Jolin de la Cour supérieure avait condamné les parents de Nancy, ainsi que son oncle, à lui payer solidairement 806 306$ en dédommagement, notamment pour perte de salaire passée et future, en raison de séquelles persistantes.

Ils avaient porté cette décision en appel. Mais voilà que la Cour d’appel vient de trancher que le juge Jolin n’a commis aucune faute.

«Il ressort clairement du témoignage de [la victime] que l’insensibilité de ses parents face à ses besoins de sécurité et de protection, ainsi que leur silence lorsqu’elle a demandé leur aide sont des éléments qui ont contribué fortement aux séquelles pour lesquelles elle réclame compensation», peut-on lire dans le récent jugement.

«Ça laisse des traces»

Mme Bibeau espère que cette fin heureuse pour elle donnera du courage à d’autres victimes. Mais elle avertit: ce n’est pas facile.

«On gagne beaucoup, mais on sort meurtrie, a-t-elle dit. Faire le processus, ça laisse des traces.»

Elle estime qu’elle n’aurait pas été en mesure de passer à travers le processus judiciaire si elle n’avait pas complété une thérapie. D’ailleurs, avant d’entamer une poursuite contre ses parents, elle leur avait demandé de lui rembourser ces frais de thérapie. Elle a essayé deux refus.

«Si j’avais fait quelque chose, je serais encore en train de payer et j’aurais pas mon condo en Floride», avait justifié en cour sa mère.

«C’est devenu une saga à cause de l’indécence de mes parents, qui refusent d’admettre ce qu’ils ont fait, c’est-à-dire ne rien faire justement. Quand on fait une erreur, si on l’admet, les choses ne vont pas si loin. Maintenant, ils doivent payer un montant plus important», a-t-elle déploré.

Mme Bibeau avait aussi poursuivi au criminel son oncle Gaston Auger. Il a été condamné l’été dernier et a écopé de sept ans de détention. Il a porté sa cause en appel.