Qui seront les prochains gardiens dont on retirera le chandail?

Mardi, les Flames de Calgary ont annoncé le retrait du maillot numéro 34 de Miikka Kiprusoff, un gardien d’exception qui a charmé les partisans albertains. D’autres portiers ayant connu des carrières semblables pourraient aspirer à ce genre d’honneur très prochainement.

Le Finlandais a établi plusieurs records d’équipe durant son passage relativement court de neuf saisons. «Kipper» a prouvé que la qualité l’emportait parfois sur la quantité, comme d’autres hommes masqués de cette liste.

Voici les gardiens qui pourraient être les prochains à voir leur maillot être hissé dans les hauteurs d’un aréna.

Cam Ward

L’athlète originaire de la Saskatchewan a été un pilier des Hurricanes de la Caroline pendant les moments les moins heureux de l’histoire de l’équipe. De 2010 à 2018, les «Ouragans» n’ont pas atteint les séries éliminatoires, mais Cam Ward a fait de son mieux en réussissant plusieurs saisons de 30 victoires et plus. Il a atomisé tous les records des «Canes» avec 668 matchs disputés, 318 victoires et 27 blanchissages. Le début de carrière de Ward est tout simplement exceptionnel. Arrivé en 2005-2006, il a remporté la coupe Stanley et le trophée Conn-Smythe en tant que recrue. Pour ses services rendus et sa fidélité, les Hurricanes devraient retirer son numéro 30.

Jonathan Quick

Quick n’en a pas encore tout à fait terminé avec le hockey, lui qui a accepté un pacte d’un an avec les Rangers de New York durant la saison morte. L’Américain s’est considérablement rapproché de son État natal du Connecticut, mais sa maison, elle est désormais à Los Angeles. Le gardien de 37 ans a passé plus de 15 ans avec les Kings, battant lui aussi plusieurs marques de concessions. Bien qu’il n’ait jamais remporté de trophée Vézina, il a soulevé deux coupes Stanley et ajouté à sa collection un Conn-Smythe et deux William-Jennings. Faut-il rappeler que les Kings ont érigé une statue en l’honneur de Dustin Brown?

Carey Price

Ce choix, bien que controversé, mérite d’être discuté. Au 21e siècle, y a-t-il un joueur plus iconique pour le Canadien de Montréal que Carey Price? Nombreux sont les partisans qui ont une petite place spéciale dans leur cœur pour sa fameuse saison 2014-2015, où il a dominé la séance de remise des trophées de la Ligue nationale. Son départ soudain en raison des blessures et un passage au sein du programme d’aide aux joueurs ont affecté sa réputation auprès d’autres amateurs. Reste que Price est le gardien le plus victorieux de l’histoire de la franchise, au-dessus de Jacques Plante, Ken Dryden et Patrick Roy, dont les chandails décorent le plafond du Centre Bell. S’il avait gagné une coupe Stanley, jamais ce genre de discussions n’aurait lieu.

Tuukka Rask

Durant ce siècle, deux gardiens ont véritablement marqué l’histoire des Bruins de Boston : Tim Thomas et Tuukka Rask. Le second a longuement attendu que le premier lui laisse la place de numéro 1, et il n’a pas déçu par la suite. Le Finlandais a amené une énorme dose de stabilité à cette équipe qui est demeurée compétitive très longtemps. Avec Rask, les Bruins ont effectué plusieurs longs parcours en séries et le portier a lui-même maintenu un excellent taux d’efficacité de ,921. Sa moyenne de buts alloués de 2,28 n’est pas piquée des vers non plus. L’éternel Bostonnais a un saladier d’argent et un Vézina à son curriculum vitae.

Braden Holtby

Un peu à l’image de Kiprusoff, Braden Holtby a lui aussi marqué sa franchise, les Capitals de Washington, en moins d’une décennie. À une certaine époque, cet autre natif de la Saskatchewan était en lutte avec Price pour le titre de meilleur gardien du monde. De 2015 à 2017, il a réussi trois saisons consécutives de plus de 40 victoires et c’est en 2017-2018 qu’il a finalement touché à la coupe Stanley. Il est deuxième au chapitre des gains pour les «Caps», avec 282 victoires. Holtby n’est devancé que par Olaf Kolzig (301), mais il a disputé 243 parties de moins...