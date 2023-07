Trump: vers la chute de la démocratie américaine

Donald Trump et ses partisans prévoient une expansion radicale du pouvoir présidentiel s'il revient à la Maison-Blanche en 2025, concentrant entre ses mains tous les leviers de l’État américain. Selon le New York Times, l'ex-président a notamment l’intention de mettre fin à l'indépendance du ministère de la Justice par rapport à la Maison-Blanche.

Trump et ses sbires veulent modifier l'équilibre des pouvoirs empiétant sur ceux du Congrès et soumettre toutes les administrations fédérales aux fiat de Trump. Le Journal se base sur l’examen de son programme politique de campagne et d’entretiens avec des personnes proches de lui.

De son côté, son ancien chef de cabinet à la Maison-Blanche, le général des Marines John Kelly, a déclaré que la reprise du pouvoir par Trump créerait le chaos et conduirait à des affrontements en série avec les juges et les élus.

CNN rapportait déjà en 2020 que Kelly avait confié à des amis: «La profondeur de sa malhonnêteté est tout simplement stupéfiante pour moi. [...] C'est la personne la plus imparfaite que j’ai jamais rencontrée dans ma vie.»

Présidence 2024, Murdoch contre Trump

Malgré le mépris bien connu du magnat des médias de droite Rupert Murdoch pour Trump et les informations selon lesquelles il veut soutenir quelqu’un d’autre à la présidence, son réseau Fox News continue d’être avenant et doucereux avec l’homme à la longue cravate rouge. C’est une question de fric. Trump a toujours la cote auprès des téléspectateurs sous-éduqués et sous doués de la chaîne.

Les efforts de Murdoch pour lui trouver une alternative se sont pour l'instant avérés infructueux. Malgré sa promotion du gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, sa campagne bat de l’aile. Les sondages montrent que Trump domine ses adversaires à l’investiture républicaine par plus de 30 points. Bye-bye, DeSantis!

Murdoch jetterait maintenant son dévolu sur le gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin, s'il peut le convaincre de se joindre à la course. Mais considérant la fascination «mussolinienne» que Trump exerce sur les républicains, Youngkin pense sans doute que ses chances de le surclasser sont plutôt minces. Même avec l’appui de Murdoch.

À moins de bouleversements politiques imprévisibles, je crains que nous n’allions vers une dictature trumpienne.

Trump, pas le premier empereur fou

Trump n’est pas le premier dément à diriger l’empire le plus puissant de son époque. Rome fut sous la férule d’au moins trois empereurs fous (Tibère, Caligula et Néron).

Ce qui est ahurissant dans le cas des États-Unis, c’est qu’après avoir été dirigés pendant quatre ans par un fou qu’ils ont élu, quelque 70 millions d’Américains lui témoignent toujours leur appui inconditionnel, malgré ses mensonges, ses outrances, ses crimes et ses bouffonneries involontaires.

L'historien britannique Tom Holland écrit: «Trump a dit et fait des choses qui sont tout à fait choquantes selon les normes de la morale politique traditionnelle, mais, loin de le rendre impopulaire auprès des masses, cela a fait de lui le héros du peuple.»

Les similitudes entre le règne imprévisible et chaotique de Caligula et celui du 45e président des États-Unis sont manifestes. Lorsque Caligula est devenu empereur en 37 après J.-C., il a dénoncé son prédécesseur et a voulu annuler tout ce qu'il avait fait. Comme Trump avec Obama. À l’instar de Trump, Caligula aimait blesser et humilier les gens. Narcissique et mégalomane, il a été assassiné par un membre de sa garde prétorienne, alors que son équilibre mental était de plus en plus mis en doute.

Edward Gibbon, dans son Histoire du déclin et de la chute de l'Empire romain, note au sujet des empereurs fous: «Si les successeurs d'Auguste ont été sauvés de l'oubli, ils en sont redevables à l'excès de leurs vices et à la grandeur du théâtre sur lequel ils ont paru.» Ça s’applique parfaitement aux États-Unis à l’ère de Trump.