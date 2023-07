Un coéquipier de Matvei Michkov le défend: «Je ne peux rien dire de mal sur lui»

La campagne de salissage sur Matvei Michkov qui bat son plein depuis qu’il a été repêché au septième rang au total du dernier repêchage par les Flyers de Philadelphie n’a pas raison d’être, estime son coéquipier et ami Donat Stalnov.

Il semble que tout le monde ait une histoire négative à raconter sur le jeune hockeyeur russe depuis quelques semaines. L’un des animateurs du célèbre balado Spittin’ Chiclets est probablement celui qui a fait le plus de bruit lorsqu’il a raconté avoir entendu de l’un de ses coéquipiers que Michkov était «une merde», qu’il n’écoutait personne et qu’il faisait constamment à sa tête.

Or, dans une entrevue accordée au site russe Allhockey.ru, Stalnov a apporté un éclairage différent sur la personnalité du mystérieux ailier. Ce dernier a fait connaissance avec Michkov lorsque ce dernier a quitté le SKA de Saint-Pétersbourg en cours de saison dernière pour rejoindre le HK Sochi.

«Tout ce qu’on dit à son sujet est faux. Je le connais et je l’ai vu de l’intérieur. Je ne peux rien dire de mal sur Matvei. J’avais entendu diverses histoires et des rumeurs de gens qui avaient entendu des choses, avant de le connaître. Il y a beaucoup de bouche à oreille. Maintenant, tout le monde veut dire quelque chose sur lui et en faire un gros titre audacieux.»

Plus mature

En apprenant à le connaître, le hockeyeur de 23 ans a aussi pu voir la progression de Michkov sur le plan de la maturité.

«Pendant six mois, j’ai observé comment Matvei a grandi et gagné en maturité et comment il est responsable de ses paroles et de ses gestes. C’est un gars bien, ouvert, gentil et travaillant. Toute sa vie tourne désormais autour du hockey. Si vous lui parlez, toutes les conversations tourneront autour de ce sujet.»

Stalnov a aussi été impressionné de voir, de l’intérieur, à quel point Michkov met les efforts afin de devenir le meilleur joueur qu’il puisse être.

«J’ai été impressionné par le temps qu’il met à son entraînement hors glace. Il a passé beaucoup de minutes sur la glace à Sotchi, mais, après chaque match, il allait pratiquer son lancer. Tous les gars voulaient se reposer après les matchs et ils rentraient chez eux tandis que Matvei continuait de travailler.»

Moments difficiles

Au fil des jours passés ensemble à Sotchi, Stalnov et Michkov ont développé une belle amitié qui a poussé ce dernier à inviter Stalnov à l’accompagner au repêchage, à Nashville, les 28 et 29 juin derniers.

Une invitation qui était, en même temps, un cadeau pour le remercier de l’avoir soutenu lorsque son père, Andrei, est décédé tragiquement, noyé dans un étang le 2 avril dernier.

«Quand tout ça est arrivé, je sentais que Matvei avait besoin de soutien. Nous avons pris l’avion ensemble pour Perm [la ville natale de Michkov] et j’ai essayé d’être là pendant ces tristes jours. Il m’a dit: “Tu étais avec moi le jour le plus difficile de ma vie, je voudrais maintenant que tu partages des moments joyeux avec moi”.»