Un duo Patrik Laine-Adam Fantilli à prévoir la saison prochaine?

La prochaine saison commencera seulement dans quelques mois et il est évidemment impossible de prédire la composition des trios de chaque équipe de la Ligue nationale de hockey, mais chez les Blue Jackets de Columbus, Patrik Laine sera prêt à aider son jeune coéquipier Adam Fantilli, qu’il joue ou non sur sa ligne d’attaque.

Les deux athlètes ont un point en commun depuis le 28 juin : ils ont tous deux été sélectionnés dans le top 3 d’un repêchage, Laine ayant entendu son nom au deuxième rang de l’encan de 2016. Pour sa part, Fantilli est devenu la propriété des Jackets qui l’ont appelé au troisième échelon cette année et les attentes à son égard seront évidemment élevées. Si le hockeyeur de 18 ans se taille rapidement une place dans l’effectif régulier, il trouvera en Laine une oreille attentive. Celui-ci connaît bien la pression risquant de peser un peu sur les épaules de l’auteur d’une récolte de 65 points en 36 parties avec les Wolverines de l’Université Michigan l’an passé.

«J’ai regardé ses performances au Championnat du monde. Il semble un joueur au physique imposant qui possède énormément d’habiletés, a considéré Laine au site NHL.com, mardi. Je suis excité de compter sur lui et j’essaierai de l’aider le plus possible. C’est difficile d’arriver dans cette ligue à l’âge de 18 ans, tout en étant un haut choix de repêchage. J’ai vécu cela en quelque sorte.»

«Nous avons effectué des changements et nous avons obtenu de bons éléments», a-t-il également estimé.

Vent de renouveau

En Ohio, l’organisation a donc fait peau neuve et pas uniquement dans le vestiaire, puisqu’elle a aussi embauché l’instructeur-chef Mike Babcock. Malgré le passé largement documenté du nouveau pilote qui a été critiqué pour ses interactions peu agréables avec ses troupiers, l’ancien des Jets de Winnipeg est prêt à donner la chance au coureur.

«Nous avons eu une bonne discussion. Il est un entraîneur dur, mais honnête. Par conséquent, je respecte cela», a-t-il dit, ajoutant vouloir garder privée le reste de son entretien avec le nouveau patron à bord.

La présence de Babcock devrait par ailleurs signifier le retour à l’aile gauche de Laine, même s’il a évolué au centre tard dans la dernière saison, après une blessure subie par Sean Kuraly en mars. Nonobstant la position à laquelle il se retrouvera, le travail demeure identique : performer et gagner.

«J’ai peaufiné certaines facettes et on a parlé un peu du sujet. On ne sait jamais et il y a toujours une possibilité [de jouer comme pivot]. Ça reste leur décision, mais je suis ouvert à cela», a-t-il déclaré.

L’athlète de 6 pi et 5 po a totalisé 52 points en 55 joutes en 2022-2023.