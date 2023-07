Un volant pour le pilote québécois Raphaël Lessard en Série NASCAR Pinty’s au Grand Prix de Trois-Rivières

MIRABEL | Une autre tête d’affiche vient s’ajouter à la longue liste de pilotes chevronnés qui participeront à l’épreuve-reine du Grand Prix de Trois-Rivières le mois prochain.

Raphaël Lessard a en effet confirmé sa présence à l’épreuve de la Série NASCAR Pinty’s le 6 août. Il s’agira pour lui d’un troisième départ en Mauricie.

Le Journal est allé à sa rencontre mercredi, alors qu’il s’est familiarisé avec sa nouvelle monture à l’occasion d’une journée d’essais privés au Circuit ICAR à Mirabel.

« C’est une idée de Mathieu Kingsbury, a indiqué Lessard. Et, de notre côté, on cherchait une voiture pour courir à Trois-Rivières depuis quelques semaines. Le tout s’est concrétisé la semaine dernière avec la contribution de mes partenaires, Daniel Bérubé, propriétaire de la compagnie XPN World, spécialisée dans la fabrication de suppléments alimentaires. »

Le pilote de Saint-Joseph-de-Beauce, qui a célébré ses 22 ans le 5 juillet dernier, a parcouru plus d’une cinquantaine de tours du circuit des Basses-Laurentides.

« Plus la journée avançait, plus j’améliorais mes chronos. Je suis convaincu que je vais me présenter à Trois-Rivières avec une voiture performante. C’est juste que je dois me remettre dans le bain. Ça fait un petit bout de temps que je n’ai pas roulé en circuit routier », a-t-il affirmé à sa sortie de voiture.

Un volant à temps plein dans la mire

Lessard, l’un des pilotes les plus doués de sa génération, rêve non seulement de disputer une saison à temps plein l’an prochain dans la série de stock-car la plus relevé au pays, mais aussi de renouer avec la série des Camionnettes Craftsman, troisième division du NASCAR aux États-Unis.

« J’ai des opportunités sur la table, dit-il, mais ça prend de l’argent. Je suis en discussion pour faire quatre courses cette année sur des petites pistes ovales, quoique ce n’est pas avec une écurie de pointe. Ça me permettrait néanmoins de retrouver cette série qui m’a procuré de grandes sensations dans le passé. »

Pour rappel, Lessard a remporté la plus belle victoire de sa carrière quand il s’est imposé sur le mythique circuit de Talladega, le 3 octobre 2020, en Camionnettes.

« Mon objectif n’a pas changé, avoue-t-il. Je veux gagner ma vie en faisant de la course automobile. Pour la Série Pinty's, c'est un championnat prestigieux et surtout très compétitif. Je veux prouver que j'y ai ma place.»

En 13 présences dans la Série Pinty's, Lessard compte trois victoires dont la première a été acquise en 2019 devant son public à Vallée-Jonction et ce, son tout premier départ.

Un championnat relevé

Lessard, recruté cette fois par la réputée écurie Larue, peut garder la main en participant cette année au très relevé Championnat ACT-LMS Québec dont il domine le classement cumulatif devant son coéquipier William Larue. Il sera d’ailleurs parmi la vingtaine d’engagés à s’affronter samedi lors de la prochaine étape qui aura lieu à l’Autodrome Montmagny.

Parmi ses adversaires, on retrouvera ce même Mathieu Kingsbury, celui qui lui confiera le volant de sa voiture à Trois-Rivières.

« Je me suis toujours bien entendu avec Raphaël et c’était normal qu’on lui donne la chance de se faire valoir au GP3R, a affirmé Kingbury, en entrevue au Journal. De mon côté, je souhaite élaborer un projet qui m’est cher, celui de créer une nouvelle écurie en Série NASCAR Pinty’s pour promouvoir l’éclosion de jeunes pilotes prometteurs.

« Mais, je veux toutefois être clair, je n’ai pas l’intention de prendre ma retraite comme pilote », d’indiquer cet homme d’affaires prospère à la tête de l’entreprise Duroking qui compte plus de 800 employés.

XPN, partenaire de Lessard, lancera une nouvelle boisson dans le cadre du Grand Prix de Trois-Rivières.

« Ça fait trois ans que nous appuyons Raphaël et nous sommes très satisfaits des retombées de cette implication. Trois-Rivières est un événement incontournable dans la saison de course automobile et nous sommes heureux de voir notre protégé y défendre nos couleurs avec fierté », de relater Bérubé, le président de XPN World.

À part Lessard, ils seront au moins trois autres pilotes québécois à participer à la fois à la course de la série Pinty’s et à l’épreuve du Défi Urbain Chevrolet au GP3R. Ils sont Marc-Antoine Camirand, Alex Labbé et Dexter Stacey.