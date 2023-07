Une culture bien vivante

Dans les décennies passées, la culture québécoise et la langue québécoise ont pris des assises dans des événements inoubliables: la nuit de la poésie de 1970, la Superfrancofête de 1974 ou certaines fêtes de la Saint-Jean sur les plaines d’Abraham ou au parc Maisonneuve avec les Leclerc, Deschamps, Vigneault, Dufresne, etc.

La prestation des Cowboys Fringants (et de Sara Dufour et Charlebois) pour conclure le Festival d’été de Québec est un des événements qui entrera dans l’histoire, c’était tout simplement un spectacle d’anthologie dont on parlera longtemps.

Se côtoyaient adolescents, adultes de tous âges, jeunes familles et tous chantaient et vivaient l’événement (parfois avec le «moton» dans la gorge et les larmes sur les joues), nous étions au moins 90 000 et assurément dix fois plus de personnes auraient voulu y être.

Impact sur la société

J’ai 44 ans et comme plusieurs gens de ma génération, plusieurs moments de ma vie ont été accompagnés par la musique de ce groupe de musique devenu mythique de son vivant. Sans se tromper, les Cowboys sont devenus un des socles de notre culture québécoise.

La langue, les thèmes, l’énergie et la joie de vivre; la musique des Cowboys est représentative de la vivacité de notre culture. À ceux qui disent que notre culture se perd dans la masse anglo-américaine, prenez le temps de penser à tout ce que ce groupe nous a amené dans les 25 dernières années et son impact dans la société actuelle.

Des générations ont eu Beau dommage, Harmonium, Offenbach (et j’aime ajouter les Colocs), nous, on a les Cowboys et je souhaite aux prochaines générations qui suivront d’avoir cet ancrage culturel.

Benoît Dumais, enseignant