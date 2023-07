Une sommité en éducation coupable d’avoir abusé sexuellement un garçon de 11 ans

Un chercheur de renommée internationale en matière d’éducation numérique a été reconnu coupable de contacts sexuels au terme de son procès, lui qui profitait de moments seuls avec un garçon de 11 ans pour en abuser.

«Je ne crois pas aux dénégations [de l’accusé] sur les événements. Je ne les retiens pas et celles-ci ne suscitent pas de doute raisonnable dans mon esprit», a souligné la juge Ann-Mary Beauchemin en condamnant Thierry Karsenti cet après-midi au palais de justice de Longueuil.

Le chercheur de renommée internationale en matière d’éducation numérique a ainsi été reconnu coupable de contacts sexuels sur un garçon de 11 ans à l’époque.

L’ex-professeur en sciences de l’éducation à l’Université de Montréal, désormais suspendu, a fait les manchettes en 2013 pour avoir dirigé la première étude québécoise sur l’iPad à l’école.

Il était aussi titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les technologies de l’information et de la communication en éducation.

Mal à l’aise

Lors d’un voyage, Karsenti est venu rejoindre le jeune garçon dans son lit le matin. L’identité de celui qui est aujourd’hui à l’âge adulte est protégée par la cour.

«Il me flattait le torse. Il m’a demandé de me mettre sur le ventre, il me flattait le dos et les fesses. [...] J’étais mal à l’aise», avait-il raconté à l’enquêtrice.

Par la suite, le même manège s’est répété à une dizaine de reprises quand Karsenti, en qui il avait confiance, s’introduisait dans sa chambre pour le flatter et commettre des attouchements.

Le prof déchu posait ensuite «des gestes gentils» à l’égard de la présumée victime.

Une fois, il a forcé la porte de la salle de bain pendant que le garçon prenait sa douche.

«Il a tassé le rideau. Il me posait des questions sur ma journée. Je me tournais [pour me cacher], je n’étais pas trop à l’aise avec ça», avait d’ailleurs raconté la victime lors du procès.

Karsenti est connu pour avoir notamment conseillé en 2018 l’ex-ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, pour la rédaction du Plan d’action numérique en éducation et en enseignement supérieur.

Plus de détails à venir...