[VIDÉO] Regardez des extraits du concert gratuit de Patrick Watson au parc Molson mercredi soir

Les admirateurs de Patrick Watson ont vécu un moment magique mercredi soir au parc Molson dans le quartier Rosemont; l’auteur-compositeur-interprète y a offert une prestation surprise gratuite d’une cinquantaine de minutes à ciel ouvert.

Devant le cinéma Beaubien – l’organisateur derrière cet événement jalousement tenu secret depuis plusieurs semaines -, le piano communautaire avait été déplacé pour faire face au parc Molson.

C’est que Patrick Watson souhaitait que les quelques centaines de spectateurs assis dans l’herbe - et même grimpés aux arbres - du parc Molson puissent le voir et surtout, bien l’entendre chanter.

On peut dire sans se tromper que le coin des rues d’Iberville et Beaubien n’a jamais été aussi tranquille que ce soir, alors que l’artiste montréalais a livré - version piano-voix - certaines de ses plus belles chansons, dont The Great Escape, Je te laisserai des mots et Big Bird in a Small Cage.

Reconnu pour son excentricité et son sens de la créativité, Patrick Watson n’a pas manqué de parsemer son répertoire d’effets originaux et de segments improvisés. Il a même demandé aux gens dans l’assistance de lui lancer des titres de chansons inventés, puis a réussi à en faire une mélodie imaginée en direct, sous les yeux ébahis.

Le chanteur a aussi fait participer son ami guitariste Mishka, qui se trouvait dans la foule, à ce spectacle décontracté, le temps de quelques chansons partagées.

«Montréal, je t’aime»

Ce moment tout doux fut entrecoupé de commentaires rigolos « à la Patrick Watson » lancés volontairement en «franglais» par le fier Montréalais.

«Seuls les vrais Montréalais peuvent comprendre ce que je dis», a-t-il blagué en expliquant que son français n’était «pas terrible».

Le chanteur de 43 ans aux éternels airs de gamin a offert sa superbe pièce Here Comes The River comme cadeau de clôture, faisant couler les larmes sur plusieurs joues et presque s’arrêter le temps.

La foule estimée à 400 personnes était composée de gens de tous les âges, qui sont ressortis unanimement conquis par la magie d’une soirée passée en compagnie de Patrick Watson.

«Montréal, je t’aime! Il n’y a pas de meilleurs endroits que je pourrais appeler la maison», a-t-il conclu.



-Patrick Watson est le fondateur du festival Live at Lost River qui se tiendra du 24 au 27 août dans la nature de Wentworth-Nord, dans les Laurentides.