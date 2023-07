Voici comment l’intelligence artificielle détectera les premiers signes de l’Alzheimer dans vos yeux

Un simple rendez-vous chez l’optométriste pourra bientôt vous permettre de détecter les symptômes de la maladie d’Alzheimer grâce à une technologie développée par l’intelligence artificielle.

RetiSpec, une entreprise d’imagerie médicale basée à Toronto, tente de faire valider une nouvelle technologie auprès des autorités canadiennes et américaines visant à détecter la maladie à partir d’une analyse de la rétine. Il s’agirait de la première innovation du genre à voir le jour au pays.

«L’un des problèmes de la maladie d’Alzheimer, c’est qu’elle n’est pas détectée assez tôt», explique Sharon Cohen, neurologue et directrice du Toronto Memory Program, ajoutant que la détection des premiers signes de la maladie peut être difficile.

«On se trompe souvent. Avec les nouveaux traitements qui voient le jour, il faut qu’on pose un bon diagnostic», plaide-t-elle.

Afin de détecter les symptômes précoces de l’Alzheimer, les médecins utilisent plusieurs méthodes, comme la numérisation PET ou la ponction lombaire. Ces outils sont souvent coûteux, encombrants et peu accessibles.

Une technique attrayante

Voici pourquoi la technologie de RetiSpec est aussi alléchante. Cette dernière, qui est alimentée par l’intelligence artificielle, peut être accrochée à la caméra d’un optométriste et mener une analyse de la rétine en photographiant le fond de l’œil.

«Ces images ouvrent une fenêtre vers le cerveau, puisque le fond de l’œil se situe devant le cerveau, explique la Dre Cohen. On peut voir la formation de l’amyloïde, une protéine qui s’accumule très tôt chez un malade d’Alzheimer.»

«Avec les nouveaux capteurs et l’algorithme développé par l’intelligence artificielle, on peut savoir avec certitude qui a cette protéine», plaide Catherine Bornbaum, la responsable des opérations cliniques chez RetiSpec.

De plus en plus de Canadiens sont atteints de la maladie d’Alzheimer. En 2022, près de 600 000 personnes ont reçu un diagnostic d’Alzheimer ou de démence, selon la Société Alzheimer. Le bilan pourrait s’alourdir dans les prochaines années et atteindre 955 000 en 2025.

– D’après les informations de Global News