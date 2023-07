Voici le salaire qu’il faut gagner pour se loger convenablement dans le Grand Montréal

Une nouvelle étude publiée par le Centre canadien de politiques alternatives révèle le salaire requis qu’un locataire doit gagner pour se loger convenablement dans le Grand Montréal.

• À lire aussi: Les prix de vente de propriétés devraient se stabiliser dans les prochains mois

• À lire aussi: Immobilier: les propriétés en vente s’accumulent sur le marché

Le rapport intitulé «Pas les moyens de se loger» indique qu’un salaire minimal de 20,30 $ l’heure est requis pour louer un 4 1⁄2 dans la région métropolitaine de Montréal.

L’organisme précise dans la méthodologie de l’étude que ce montant est calculé en fonction d’une semaine de 40 heures de travail.

«La mesure du salaire locatif donne une image nette de la relation entre les salaires et les loyers, car elle calcule le salaire horaire nécessaire pour payer le loyer tout en travaillant une semaine normale de 40 heures et en ne consacrant pas plus de 30% de son revenu dans le logement.»

Le taux horaire de 20,30 $ l’heure représente la moyenne des données de la région métropolitaine de recensement de Montréal (RMR), ce qui inclut les couronnes nord et sud.

Pour un 3 1⁄2, le taux horaire minimum baisse à 18 $ l’heure.

Parmi les facteurs soulevés sur les raisons du coût élevé des logements, la faible offre de logements locatifs et la réglementation favorisant les propriétaires sont mises en évidence.

Voici les données pour d’autres grandes villes de la province.

· Trois-Rivières : 13,79 $ l’heure pour un 4 1⁄2

· Québec : 18,99 $ l’heure pour un 4 1⁄2

· Sherbrooke : 15,56 $ l’heure pour un 4 1⁄2

· Saguenay : 13,69 $ l’heure pour un 4 1⁄2

· Gatineau : 24,41$ l’heure pour un 4 1⁄2

L’étude a été réalisée lorsque le salaire minimum était de 14,25 $ l’heure au Québec.

Selon le site Rentals.ca, le prix mensuel moyen d’un 4 1⁄2 à Montréal s’élève à plus de 2100 $.

Pour un 3 1⁄2, il faut débourser 1712 $, révèle de nouveaux chiffres du mois de juillet.

À Vancouver, en Colombie-Britannique, le prix médian d’un logement de type 4 1⁄2 atteint des sommets, à environ 3863 $ mensuellement.