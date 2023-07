Yvon Deschamps retourne à Juste pour rire

Retiré de la scène depuis plus d’une dizaine d’années, Yvon Deschamps remontera sur les planches pour une très rare occasion, jeudi soir. L’humoriste qui aura 88 ans le 31 juillet fera un monologue et retrouvera ses amis de Samedi de rire dans ce qui se voudra le dernier gala, dans sa formule traditionnelle, de l’histoire de Juste pour rire.

En 2007, lors du 25e anniversaire de Juste pour rire, Yvon Deschamps avait marqué l’imaginaire en participant à la totalité des galas – onze – de cette édition-là. Par ce fait d’arme, le comique voulait en quelque sorte faire ces adieux à ce festival qui lui avait tant donné dans le passé.

Photo Hugo-Sebastien Aubert

Seize ans plus tard, Yvon Deschamps fera un bref retour à Juste pour rire, le temps d’un dernier gala, dont les profits iront à sa fondation. « Quand Yvon a su que ce serait le dernier gala [Juste pour rire], c’est lui-même qui m’a dit qu’il ferait un monologue. Mes jambes sont devenues molles! » raconte la metteure en scène du Gala ultime, Marie-Chantal Renaud.

Parce qu’il considère qu’écrire entièrement du nouveau matériel est une trop grande corvée, Yvon Deschamps a décidé de piger dans son répertoire du passé et de présenter quelque chose adapté à aujourd’hui, indique la metteure en scène. De quoi ce monologue parlera-t-il?

« Il nous garde le mystère absolu pour ça! répond Marie-Chantal Renaud. J’ai une idée des thèmes, que je ne dévoilerai pas, mais il ne nous a pas montré de texte. Il ne l’a pas fait devant moi encore. Même à la répétition demain [jeudi], il nous a dit qu’il fera juste le début et la fin du monologue. »

Rencontre magique

Ailleurs dans le spectacle, Yvon Deschamps retrouvera ses amis de Samedi de rire, l’émission culte des années 1980. Tout le monde y sera : Normand Brathwaite, Normand Chouinard, Pauline Martin et Michèle Deslauriers.

Photo d'archives, Journal de Montréal

Une rencontre avec tous les comédiens a eu lieu il y a deux semaines. «Ç’a été extrêmement magique, dit Marie-Chantal. C’était comme s’ils s’étaient vus la veille. Ils avaient tellement de fun ensemble. Ce sera un numéro important pour eux, mais aussi pour le public.»

Même si elle veut garder le plus de surprises possible pour le gala, Marie-Chantal Renaud mentionne que le spectacle contiendra sa part de nostalgie. «On refait quelques numéros classiques de Juste pour rire. Il y aura aussi quatre numéros de groupe.»

Le gala n’aura pas d’animateur, «parce qu’on ne voulait pas choisir une personne au lieu d’une autre, explique la metteuse en scène. On dit souvent qu’Yvon est "le père de l'humour" et que tous les humoristes, ce sont un peu comme ses enfants. Il ne pouvait pas en choisir un seul.»

Mélange des générations

Pour le choix des invités, il y en aura près de 30, l’équipe du gala a opté pour un mélange de toutes les générations. «Il y a des gens qui ont fait des galas depuis presque le début et des plus jeunes, qui sont dans la vingtaine ou la trentaine, dit Marie-Chantal Renaud. Il n’y aura pas de découvertes et pas de jongleurs! On y va vraiment avec des numéros d’humour.»

«Les coulisses de ce show-là, on ne retrouvera pas ça nulle part, mentionne le chef de la direction de la création de Groupe Juste pour rire, Patrick Rozon, à propos de la quantité de vedettes qui y participeront. Même le gala Les Olivier n’a pas ça. »

Contrairement à ce que certains pensent, ce gala ne sera pas un hommage à Yvon Deschamps – Juste pour rire lui a déjà fait cet honneur dans le passé. Ce sera plutôt un hommage aux 40 premières années que le festival a connues avec les galas classiques.

«C’est un peu comme un Bye Bye, indique Patrick Rozon. La manière dont on a réfléchi ce show-là, c’est comment on fait pour plaire à tout le monde?»

Le grand manitou du Groupe Juste pour rire précise que ce spectacle marquera la fin des galas tels que nous les avons toujours connus. Mais le festival songe déjà à des idées de spectacles événementiels uniques pour les prochaines années. «Il faut brasser la cage et trouver des façons de faire différentes», dit-il.

Le Gala ultime, de Juste pour rire, aura lieu jeudi, à 19h30, à la Salle Wilfrid-Pelletier.