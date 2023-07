5 activités estivales pour vous évader du quotidien

La saison estivale au Québec est splendide... et toujours trop courte ! Heureusement, chaque région regorge de petits joyaux à visiter pour vous amuser en plein air, vous livrer aux douceurs du farniente aux abords de l’un de ses superbes plans d’eau et profiter pleinement de la belle saison.

1. Faire l’ascension des montagnes des Laurentides

Getty Images/iStockphoto

Que ce soit le mont Kaaïkop, la Montagne du Diable ou le mont Gorille, les Laurentides ne manquent pas de montagnes magnifiques à découvrir. Que vous recherchiez un défi ou une promenade de plaisance, il y en a pour tous les goûts. Profitez du week-end pour enfiler vos bottes de randonnée et partir à la conquête des grands espaces !

L’adresse du Benny&Co. de Mont-Tremblant :

437, route 117, Mont-Tremblant, J8E 2X6

2. Voguer sur le lac Memphrémagog

Getty Images

Connu pour ses eaux miroitantes et situé au cœur d’un village charmant, le lac Memphrémagog est un lieu tout indiqué pour une grande variété de sports nautiques, dont la planche à pagaie (SUP) qui a vu sa popularité bondir au cours des dernières années.

Vous l’adorerez pour sa polyvalence : assis, debout ou sur la tête, il est possible de pratiquer cette activité, peu importe votre niveau (débutant ou expert).

L’adresse du Benny&Co. de Magog :

1375, rue Sherbrooke, Magog, J1X 2T4

3. Rire à gorge déployée à Québec

Getty Images/iStockphoto

Impossible de parler de l’été dans la belle province sans mentionner les nombreux festivals qui font sa renommée. Du 8 au 26 août, le Festival ComediHa! débarque dans la Capitale et ça promet d’être mémorable !

Les amateurs d’humour seront servis avec une belle brochette d’humoristes. Que vous y soyez pour les grands noms ou pour la relève, les rires sont garantis !

L’adresse du Benny&Co. de Québec :

1740, avenue, Jules-Verne, Québec, G2G 2R1

4. Admirer le Vieux-Montréal entre deux réunions

Getty Images/iStockphoto

La grande ville aussi a plusieurs splendeurs à vous faire découvrir. À la sortie des gratte-ciels, le Vieux-Montréal est un bijou au cœur de la métropole. À l’heure du midi, il est possible de décompresser en arpentant ses rues pavées ou encore en admirant le fleuve Saint-Laurent sur le quai Jacques-Cartier.

Le restaurant Benny&Co., situé dans le Vieux-Montréal, se trouve d'ailleurs en diagonale de la basilique Notre-Dame, un véritable joyau du patrimoine québécois.

L’adresse du restaurant Benny&Co. dans le Vieux-Montréal :

201, rue Saint-Jacques, Montréal, H2Y 1M6

5. Explorer le parc de la Gatineau à vélo

Getty Images/iStockphoto

Avec ses 361 km2 de nature, le parc de la Gatineau a tout pour vous en mettre plein la vue — on le surnomme même le poumon vert de l’Outaouais.

Après avoir arpenté les promenades panoramiques, les pistes de vélo de montagne et les belvédères, terminez la journée en admirant le coucher de soleil à couper le souffle au bord de l’un des lacs nichés au cœur du parc.

L’adresse du restaurant le plus près du parcours de vélo :

531, boulevard Saint-Joseph, Gatineau, J8Y 4A1

Crédit : Dali Creative Media

