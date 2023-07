SAUVÉ DUBEAU, Hermance



Le 17 juillet 2023, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Hermance Sauvé Dubeau, épouse de feu monsieur Maurice Dubeau. Autrefois de St-Télesphore, elle laisse dans le deuil ses filles Michelle (Michel Lacerte) et Nathalie (Louise Hinton), ses petits-enfants Alexis (Roxanne), Rosalie et Clara, son arrière-petit-fils Jayden, sa soeur Claire, ses frères Clément, Charles, Maurice et Philippe, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 26 juillet 2023 de 14h à 17h et de 19h à 21h :VAUDREUIL-DORION, J7V 2K4www.maisonfuneraireroussin.comLes funérailles seront célébrées le jeudi 27 juillet 2023, à 11h, en l'église de Saint-Télesphore, suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit. La famille recevra les condoléances en présence du cercueil, dès 10h, à l'église.Des dons pourront être faits en sa mémoire à la Fondation de la Maison de soins Palliatifs de Vaudreuil-Soulanges ().