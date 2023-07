Avenged Sevenfold au Centre Vidéotron: un épisode s’ajoute à l’histoire d’amour entre le Québec et le métal

Avenged Sevenfold viendra ajouter un nouveau chapitre à la romance qui existe entre le Québec et les vedettes du rock, ce vendredi, au Centre Vidéotron.

Le chanteur d’A7X, M. Shadows, est incapable de mettre le doigt sur ce qui rend le Québec si spécial pour les groupes de rock et de métal, mais, à l’instar de Metallica et d’Iron Maiden, les spectacles du groupe dans la Belle Province sont toujours très attendus.

«Je ne sais pas ce que vous buvez [au Québec], mais dès qu’on traverse la frontière, les gens ont tellement plus d’énergie», lance M. Shadows. «Nos meilleurs concerts au monde ont été au Québec, et je ne dis pas ça seulement parce qu’on s’en vient jouer ici», affirme-t-il, en notant que l’ambiance des spectacles dans l’Ouest canadien n’est pas comparable.

C’est avec une nouvelle approche artistique, plus en finesse, que le populaire groupe Avenged Sevenfold se présentera au Centre Vidéotron, ce vendredi.

Des rumeurs démenties

Les rumeurs allaient bon train depuis 2017-2018, alors que le chanteur d’A7X a connu des ennuis avec ses cordes vocales. Les partisans de la formation craignaient que le délai entre les deux derniers albums ne soit dû à une opération chirurgicale qu’avait subie le leader. Évidemment, la nouvelle direction qu’a prise le groupe avec son plus récent opus n’a fait qu’amplifier ces rumeurs.

Cinq ans après la sortie de leur dernier projet, Black Reign, le chanteur du groupe, Matthew Charles Sanders, mieux connu sous le nom M. Shadows, affirme que Avenged Sevenfold tenait à se réinventer sur Life Is But a Dream..., paru en juin.

«Je crois que les rumeurs commencent parce que les gens ne comprennent pas pourquoi on voudrait faire quelque chose de différent, pourquoi on ne garde pas la même recette gagnante», analyse-t-il. «Finalement, on fait seulement ce qu’on a envie de faire; peut-être que le prochain album sera encore complètement différent du dernier.»

Même si le spectacle au Centre Vidéotron est bâti autour du nouvel album Life Is But a Dream..., les admirateurs seront heureux d’apprendre que le groupe métal a l’intention d’interpréter plusieurs de ses grands classiques vendredi.

«Oui j’ai eu des problèmes avec ma gorge, et oui j’ai subi une petite opération», confirme M. Shadows. «Mais les gens ont disproportionné le mot opération, en fait, ils m’ont seulement injecté une solution saline dans les cordes vocales; ils n’ont rien coupé», explique-t-il.

M. Shadows se plaît à dire que le groupe «est passé au lave-vaisselle», en expliquant que «tu ne peux pas espérer te réinventer en gardant un paquet de vieux éléments du passé».

«Lorsque tu écoutes les albums Hail to the King et Nightmare, il n’y a pas beaucoup de dynamisme dans ma voix, c’est pratiquement toujours la pédale au plancher», note-t-il. «Sur Life Is But a Dream..., on voulait amener plus de tonalités, pas seulement avec ma voix, mais avec les guitares et la batterie aussi.»