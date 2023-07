Bye Bye toyboy 46 ans plus jeune qu’elle, bienvenue au chat!

L’histoire d’Iris Jones avait fait couler beaucoup d’encre. L’octogénaire avait épousé un «toyboy» 46 ans plus jeune qu’elle et elle avait raconté sa vie sexuelle avec lui dans le menu détails. Leur mariage est maintenant terminé et c’est un chat qui le remplace!

L’octogénaire de 83 ans et qui a été marié à Mohamed Ibriham pendant deux ans soutient maintenant qu’il ne lui manque pas du tout, selon Mirror. Elle l’avait rencontré au Caire en 2019.

«Je ne m'attendais pas à tomber amoureuse de quelqu'un de 46 ans plus jeune que moi, mais c’est arrivé. J'ai tout adoré de Mohamed. Mais c'était devenu compliqué. Avant, nous avions une belle vie sexuelle. Or, plutôt que de faire l'amour, nous avons fini par nous disputer constamment sur tout et n'importe quoi», explique Iris.

«Je ne peux pas composer avec ça. Je ne suis plus une adolescente amoureuse. J'ai 83 ans», ajoute Iris qui a elle-même mis fin à la relation.

Toutefois, la nouvelle célibataire n’est pas demeurée seule longtemps. Elle a un nouvel amoureux. Il s’agit de Mr Tibbs, un chat!

«Je l'ai eu quelques jours seulement après le départ de Mohamed et c'est le compagnon idéal. Il ne se plaint jamais, il est très calme et beau. Je l'adore. Il est très heureux ici et ne crée pas de désordre», a raconté l’aîné au Closer.

Iris est visiblement tout un numéro. Assurant que son ex-mari ne lui manque pas du tout, elle s’est toutefois montrée irritée par quelque chose qu’il a fait avant de quitter la maison. Mohamed aurait pris ses crevettes tempura en partant alors qu’elle prévoyait les manger en buvant son thé.

Alors qu’elle était en couple avec son «toyboy», Iris avait relaté en ondes à This Morning au Royaume-Uni que lors de leur première nuit d’amour, ils avaient utilisé un tube entier de lubrifiant. Elle a aussi détaillé sa position préférée et qu’elle devait être prudente dans ses ébats en raison de la finesse de sa peau.

Bienvenue Mr. Tibbs!