Couche-Tard: la rémunération des grands patrons bondit de plus de 50 %

La rémunération des cinq patrons les mieux payés d’Alimentation Couche-Tard a bondi de plus de 56 % l’an dernier alors que le détaillant québécois a grandement profité de la flambée des prix de l’essence.

Au cours de l’exercice qui a pris fin le 30 avril, les cinq dirigeants en question ont eu droit à une rémunération totale de 40,7 millions $, contre 26,1 millions $ l’année précédente.

À lui seul, le PDG de Couche-Tard, Brian Hannasch, a obtenu une rémunération de près de 18,5 millions $.

Prime «spéciale»

M. Hannasch a reçu un salaire de base de plus de 2 millions $, des attributions en actions et en options d’achat d’action évaluées à près de 10,1 millions $, un boni annuel de 3,4 millions $ ainsi qu’une prime spéciale de près de 2,5 millions $.

«Nous avons réalisé avec succès l’exécution de notre plan stratégique quinquennal visant à doubler à nouveau nos résultats financiers, lequel était axé sur l’excellence opérationnelle et l’optimisation des coûts, y compris la croissance interne. Le plan stratégique prévoyait le versement d’une prime additionnelle spéciale aux membres de la haute direction admissibles», explique l’entreprise dans un document réglementaire rendu public mercredi.

Le chef des finances sortant, Claude Tessier, le chef de la croissance, Kevin Lewis, et le chef de l’exploitation, Alex Miller, ont également reçu cette prime spéciale.

Plus de 8 M$ pour Bouchard

Alain Bouchard, cofondateur de Couche-Tard et président exécutif du conseil d’administration, s’est vu octroyer une rémunération totale de près de 8,3 millions $ l’an dernier, contre 6,7 millions $ l’année précédente. Il n’avait pas droit à la prime spéciale.

Au cours du dernier exercice, les profits nets de Couche-Tard ont progressé de 15 % pour atteindre près de 3,1 milliards $ US. La marge brute sur le carburant a également crû de 15 % pour friser les 6 milliards $ US, malgré un recul des volumes vendus.

Le chiffre d’affaires de l’entreprise a quant à lui augmenté de 14,4 % pour atteindre 71,9 milliards $ US – une hausse principalement attribuable à la hausse des prix de vente de l’essence.

Le détaillant établi à Laval compte plus de 12 400 stations-service et dépanneurs en Amérique du Nord, en Europe et à Hong Kong. Son réseau emploie quelque 128 000 personnes.

L’assemblée annuelle des actionnaires de Couche-Tard aura lieu le jeudi 7 septembre en mode virtuel.