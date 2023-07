Déjà 43 noyades au Québec, 11 de plus qu'à pareille date l'an dernier

On dénombre déjà 43 noyades dans la province depuis le début de l’année, soit 11 de plus qu’à pareille date l’an passé, mais le bilan pourrait s’alourdir alors qu’un jeune Ukrainien est disparu dans la rivière Etchemin depuis mercredi soir.

• À lire aussi: [PHOTOS] Possible noyade à Saint-Anselme: l’homme disparu est un nouvel arrivant ukrainien

«Ce qu’on remarque cette année, c’est qu’il y a moins d’événements graves au total, mais que certains d’entre eux ont fait de nombreuses victimes», souligne Raynald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage du Québec.

Photo d'archives, Roxane Trudel

Ce dernier fait notamment mention des huit migrants qui ont tenté d’entrer aux États-Unis par le fleuve Saint-Laurent, des quatre enfants décédés lors d’une sortie de pêche sur la Côte-Nord et des deux pompiers emportés à Saint-Urbain.

«Mais une chose est sûre, c’est toujours dans les rivières que les dangers sont les plus grands. Elles représentent, bon an mal an, 41% des décès sur le cours d’eau», explique M. Hawkins.

Pas d’aménagement adéquat

Les risques sont d’autant plus grands que la rivière n’a pas été aménagée pour les baigneurs, comme c’est le cas pour le secteur des Chutes-Rouillard de la rivière Etchemin.

«Aucun site sécuritaire permettant la baignade n’est présent dans les limites de Saint-Anselme», a d’ailleurs rappelé par communiqué la municipalité, à la suite de la disparition du jeune Sumit Shyder, mercredi.

«Dans un cas comme celui-ci, on ne devrait jamais considérer la rivière pour s’y baigner. Même si l’eau peut sembler calme en surface, le débit peut être tout aussi puissant que lors d’une crue en dessous, et des vortex peuvent s’y créer», avertit M. Hawkins.

Sur l’ensemble de l’année 2022, la Société de sauvetage du Québec a recensé 61 noyades dans la province.