Des restaurateurs floués par un prétendu recruteur de travailleurs étrangers

Plusieurs restaurateurs de Québec disent avoir été floués par un recruteur de travailleurs à l’étranger à qui ils ont versé des milliers de dollars afin d’embaucher des employés qui ne sont jamais arrivés.

Au moins trois restaurateurs de Québec et de Lévis ont raconté au Journal une mésaventure similaire avec Adalberto Sauceda Moreno, qui a quitté le pays sans leur donner de nouvelles (voir autre texte plus bas).

M. Sauceda leur a proposé, par le biais de sa compagnie SMI Solutions à la mobilité internationale, de trouver des travailleurs, de s’occuper de toute la paperasse avec les deux paliers de gouvernement et également de renouveler des permis de travail pour des employés qui étaient déjà au Canada.

En pleine pénurie de main-d’œuvre, M, Sauceda arrivait comme un cadeau tombé du ciel, pour Kim Sgobba, propriétaire du restaurant Viva, dans le secteur de Lebourgneuf.

«J’étais dans le pétrin avec les employés comme beaucoup de monde à ce moment-là, avec la réouverture des restaurants [lors de la pandémie]», explique M. Sgobba.

Avec l’aide de M. Sauceda, le restaurateur déniche deux candidats. Le recruteur facture 5000$ à M. Sgobba pour s’occuper des deux travailleurs, dont une Brésilienne, mère de trois enfants.

«Elle a vendu son condo là-bas, on attendait qu’elle s’en vienne et que les procédures se fassent. Finalement [on a appelé Services Canada] pour se faire dire que les papiers n’avaient jamais été remplis», poursuit M. Sgobba.

Le recruteur devait également se charger de renouveler le permis de travail d’un Italien qui travaillait au Viva, ce qui n’a jamais été fait.

«Lui, probablement qu’il ne pourra plus jamais revenir travailler au Canada parce qu’il a travaillé illégalement ici [sans le savoir]», se désole le restaurateur, ajoutant que le travailleur est récemment retourné en Italie.

Deux ans d’attente

Également touchée par la pénurie de main-d’œuvre, la direction du Blaxton de Saint-Romuald n’a pas hésité à débourser 4500$ pour les services de M. Sauceda afin de recruter deux travailleurs.

«On avait rempli les dossiers, la paperasse. On n’a jamais eu de nouvelles», souligne Steve Leroux, copropriétaire.

La directrice aux opérations de l’entreprise a décidé de poursuivre le travail sans M. Sauceda, après plusieurs ratés dans les démarches.

«Il y a quand même une belle fin, et j’ai appris beaucoup», raconte Manon-Élaine Couturier, qui a pu accueillir les deux travailleurs le 13 juillet, après de deux ans de démarches et d’obstacles.

Photo Manon-Élaine Couturier

Félix Lemieux Dallaire, propriétaire du restaurant Miyagi dans le secteur de Limoilou a lui aussi fait affaire avec M. Sauceda un peu avant la pandémie.

Photo Catherine Bouchard

«Il y a une candidature qui a bien été avec lui. Le reste, je me suis fait avoir ben raide», laisse-t-il tomber, précisant avoir déboursé entre 2000$ et 3000$ pour recruter un second travailleur avec M. Sauceda.

«Pour un candidat philippin qui n’a jamais abouti, poursuit-il. Il m’a dit qu’il s’occupait du dossier, et au final, il n’a juste jamais rien fait».

Ce qu'ils ont dit

«Notre candidate brésilienne nous a lâchés. Je l’ai perdue à cause du bris de confiance et elle est allée ailleurs. Ça affecte la vie de beaucoup de monde» – Kim Sgobba, propriétaire du restaurant Viva.

«C’était tellement n’importe quoi! Il demandait de faire les chèques à son nom personnel. Il n’avait pas vraiment de compagnie. Il demandait aussi de l’argent aux candidats» – Félix Lemieux Dallaire, propriétaire du restaurant Miyagi

«C’est choquant. Il y a le volet monétaire de mon patron, c’est une chose. Il y a le volet humain de ces personnes. Je ne comprends pas qu’on puisse faire ça à quelqu’un. Au-delà de l’argent, il y a des sentiments» – Manon-Élaine Couturier, directrice aux opérations chez Blaxton

Le recruteur se dit étonné par la grogne des restaurateurs

Le recruteur pointé du doigt par les restaurateurs se défend de ne pas avoir rendu les services pour lesquels il a été payé, tout en admettant ne pas avoir mené à terme son mandat pour le Viva.

Rejoint au Mexique, son pays d’origine où il se trouve présentement, Adalberto Sauceda Moreno s’est dit étonné des récriminations de ses anciens clients.

«Rien de mes numéros de téléphone ou [autres moyens de me contacter] ont changé», laisse-t-il tomber.

L’homme qui est établi au Québec depuis une vingtaine d’années dit être retourné au Mexique principalement pour des raisons familiales en avril dernier.

Photo tirée de Facebook, Adalberto Sauceda

«Une des raisons aussi pour laquelle je suis au Mexique, c’est parce que je vais essayer de vendre des propriétés pour pouvoir payer une dette d’impôt que je dois [au Québec]», poursuit-il, disant ne pas connaître le montant qu’il doit.

Il ajoute qu’il a l’intention de revenir au Québec dès qu’il le pourra.

Un malentendu

Au sujet des mandats qu’il avait avec les restaurants Blaxton, Miyagi et Viva, il soutient que ce sont les restaurateurs qui ont décidé d’interrompre ou de ne pas renouveler le contrat avec lui.

Il affirme avoir facturé uniquement pour le travail effectué et plaide le malentendu. Il ajoute n'avoir jamais reçu de chèques en son nom personnel ou demandé de l'argent à des candidats.

«Pour le restaurant Viva, oui, je ne vous cacherai pas que j’ai eu des difficultés à faire le travail et son candidat principal [la Brésilienne] a décidé de changer d’employeur parce que c’était long», admet M. Sauceda Moreno.

Aucune plainte à la police ou poursuite n’a été déposée à l’endroit de M. Sauceda Moreno. Toutefois, certains restaurateurs disent vouloir prendre des mesures contre lui.

Me Maxime Lapointe, avocat spécialisé en immigration, rappelle que les employeurs doivent s’assurer de travailler avec des gens accrédités et qualifiés pour remplir ce type de mandat. Les travailleurs aussi doivent être au courant des démarches, pour éviter des erreurs.