Des vacances de la construction... que tous ne peuvent pas se permettre

Hypothèque renouvelée à un taux strangulatoire, séparation coûteuse en avocasseries, résidence sinistrée, dettes accumulées, de multiples raisons peuvent expliquer pourquoi certains travailleurs de la construction choisissent de sauter la sabbatique générale cette année.

C’est faux de penser que tous les travailleurs de la construction tombent en congé pendant la fameuse période dite des «vacances de la construction».

Non seulement les chantiers de génie civil (notamment les routes) peuvent continuer, mais plusieurs travailleurs choisissent de renoncer à leur repos estival et demandent à être mutés sur des chantiers actifs pendant ces deux semaines.

«Sur nos plateformes, on le voit: beaucoup de nos membres disent qu’ils veulent travailler pendant les vacances et qu’ils cherchent des chantiers pendant cette période», explique Éric Boisjoly, le directeur général de la FTQ-Construction qui représente environ 90 000 membres.

Pris à la gorge

Avec la hausse du coût de la vie des derniers mois, certains sont pris à la gorge financièrement et n’ont tout bonnement pas le choix de continuer de travailler pour boucler leurs fins de mois.

FTQ Construction

La plupart de ces travailleurs qui font fi des vacances se placent d’eux-mêmes, mais certains appellent leur syndicat à l’aide quand, à la dernière minute, ils n’ont rien encore trouvé.

«Juste lundi dernier, on a eu trois appels de nos membres qui voulaient qu’on les aide à se placer et on a fait ce qu’on pouvait pour les aider», raconte Alexandre Ricard, directeur général du Local 9, la section des charpentiers et des menuisiers de la FTQ Construction (26 000 membres).

«Les chantiers de génie civil qui continuent comptent pour environ 30% des chantiers, alors ça ne va pas de soi que tous nos membres qui le veulent peuvent continuer de travailler... Certains ne trouvent pas forcément», ajoute M. Boisjoly.

Tous les travailleurs touchent pour les vacances une «paie de vacances» qui représente environ 13% de leurs paies des mois précédents qui ont été mis de côté automatiquement et qui leur sont reversés.

«Celui ou celle qui choisit de ne pas prendre congé va toucher cette paie de vacances en plus de son salaire», explique M. Ricard.