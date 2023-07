Festival d’opéra de Québec: de «Roméo & Juliette» à Michel Tremblay

Québec est en mode opéra dès dimanche avec une version revisitée de Roméo et Juliette et, en première mondiale, l’adaptation de la pièce Messe solennelle pour une pleine lune d’été de Michel Tremblay, qui sera d’ailleurs présent à la première représentation au Palais Montcalm.

La 12e édition du Festival d’opéra de Québec propose, du 23 juillet au 2 août, une programmation entièrement en français, mettant aussi à profit le Grand Théâtre et La Bordée, ainsi que plusieurs parcs et lieux historiques liés à l’art lyrique.

Roméo & Juliette

La proposition phare de cette année est sans conteste Roméo & Juliette. L’opéra en cinq actes est conduit par le spécialiste de l’opéra français Laurent Campellone à la direction musicale, et c’est Pierre-Emmanuel Rousseau qui assure la mise en scène, en plus d’être responsable de la scénographie et des costumes. Le Chœur de Québec et ses 50 choristes appuient les 12 solistes – dont certains proviennent de France et de Belgique – et, pour mettre le tout en musique de façon grandiose, on a fait appel aux 70 musiciens de l’Orchestre symphonique de Québec.

«L’œuvre a été modernisée. Plutôt que de raconter simplement la chicane entre les Montaigu et les Capulet, on a décidé de situer ça durant la Révolution industrielle à travers une lutte des classes, entre patrons et ouvriers. La vision du metteur en scène nous amène ailleurs, avec une dimension sociale forte», a expliqué le directeur général et artistique de l’Opéra de Québec, Jean-François Lapointe. Chanteur d’opéra originaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean, il a connu une brillante carrière internationale à titre de baryton.

Messe solennelle pour une pleine lune d’été

Dans le cas de Messe solennelle pour une pleine lune d’été, adaptée de la pièce de Michel Tremblay, on parle d’une création de Christian Thomas (livret et musique). Le spectacle est présenté à la salle Raoul-Jobin du Palais Montcalm. Michel Tremblay, un fervent d’opéra, sera à la première de ce spectacle bénéficiant de l’apport des Violons du Roy. Thomas Le Duc-Moreau assure la direction musicale, Alain Zouvi, la mise en scène et, soulignons-le, la distribution est entièrement québécoise.

«Michel Tremblay s’informe tous les jours des répétitions, il est très intéressé, c’est un habitué de l’opéra à Québec», a confié M. Lapointe.

La fille sans régiment

Le spectacle La fille sans régiment de Gaetano Donizetti est pour sa part présenté à La Bordée, en vertu d’une association avec Jeunesses musicales Canada. L’œuvre mise en scène par Nathalie Deschamps voyagera ensuite ailleurs au pays. Louise Pelletier en assure la direction musicale.

«C’est sans orchestre et sans chœur, c’est pour ça qu’on a appelé ça La fille sans régiment, contrairement à la pièce qui s’intitule La fille du régiment. C’est une œuvre super drôle et divertissante, idéale pour s’initier à l’opéra», a dit M. Lapointe, qui est heureux de soutenir les artisans œuvrant dans des ateliers de Québec, que ce soit à la fabrication de décors et de costumes, grâce à l’opéra.

La Brigade opéra et la Brigade opérette

Pour démocratiser l’art lyrique, le festival va chaque jour à la rencontre des citoyens et des touristes dans des parcs ou directement sur la rue.

Il y a d’abord la Brigade opéra – qui présente Le téléphone de Gian Carlo Menotti à 12 h – et la Brigade opérette – qui propose Pomme d’Api de Jacques Offenbach à 17 h –, deux spectacles mis en scène avec costumes qui s’installent sur un castelet que l’on déploie dans différents espaces verts.

«Le castelet, c’est la roulotte qu’on a habillée comme un théâtre ancien. C’est assez original, c’est ludique, c’est amusant, c’est sans prétention et c’est gratuit. Ça permet à toute personne qui veut découvrir l’opéra ou l’opérette de participer au festival», a indiqué M. Lapointe.

Le circuit opéra

Le circuit opéra gagne pour sa part deux stations cette année, soit le kiosque Edwin-Bélanger sur les Plaines et la place D’Armes voisine du Château Frontenac.

«On va en reparler avec les gens du Château, car on aimerait faire ça à l’intérieur, dans la salle de bal, où il y a eu énormément de concerts classiques et souvent avec des chanteurs lyriques», a dit M. Lapointe.

Le circuit opéra permet d’avoir, chaque après-midi (sauf le dimanche 30 juillet), un court extrait d’opéra et des explications historiques concernant des lieux phares de l’art lyrique à Québec, notamment des théâtres disparus. «Les gens peuvent marcher d’un endroit à l’autre, être divertis et informés en même temps», a conclu M. Lapointe.

