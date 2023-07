Fête du Lac des Nations: Roxane Bruneau contrainte d'annuler sa présence

La chanteuse Roxane Bruneau a été contrainte par des problèmes de santé d’annuler sa présence ce jeudi soir à la Fête du Lac des Nations qui se tient à Sherbrooke.

Elle devait se produire sur la Grande scène Loto-Québec à 22h30.

Le chanteur Paul Piché a été appelé à la rescousse. Accompagné de ses musiciens et d’une choriste, il revisitera ses plus grands succès selon l’organisation du festival.

Un spectacle surprise est aussi annoncé sur la Scène Bell : le chanteur et musicien Jay Scott se produira dans un décor «intime et chaleureux et une mise en scène imprévisible».

Les organisateurs de la Fête du Lac des Nations sont en gestion de crise depuis ce matin alors qu’ils ont dû remplacer les Cowboys Fringants qui devaient se produire vendredi soir. Le groupe a été contraint d’annuler sa présence en raison des traitements que subit son chanteur, Karl Tremblay.

C’est Simple Plan qui assurera le spectacle à leur place.