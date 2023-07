Guy Boucher engagé par les Maple Leafs

Pour la première fois depuis la saison 2018-2019, Guy Boucher a décroché un emploi dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Les Maple Leafs de Toronto ont annoncé jeudi son embauche comme entraîneur adjoint.

Le Québécois est une figure bien connue du hockey dans la province, lui qui a mené pendant une saison le club-école du Canadien de Montréal, les Bulldogs de Hamilton, avant d’obtenir sa chance dans le circuit Bettman.

Boucher a été entraîneur-chef du Lightning de Tampa Bay de 2010 à 2013, puis des Sénateurs d’Ottawa de 2016 à 2019. À son palmarès figurent deux présences en finale de l’Association de l’Est.

We’ve hired Guy Boucher and Mike Van Ryn as assistant coaches — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) July 20, 2023

Le passage dans la LNH du natif de Notre-Dame-du-Lac a été entrecoupé d’un séjour en Suisse comme pilote du SC Berne. Avant d’amorcer sa carrière chez les professionnels, l’homme de 51 ans a également mené les Voltigeurs de Drummondville à la conquête d’un trophée des Présidents, en 2008-2009.

L’ancien défenseur Mike Van Ryn a également été engagé par les Leafs comme adjoint de Sheldon Keefe.

«L’un de mes objectifs chaque saison morte est d’assembler le meilleur groupe d’entraîneurs possible pour nous donner la meilleure chance de succès, a expliqué l’entraîneur-chef par voie de communiqué. Je suis heureux d’ajouter des entraîneurs expérimentés et accomplis comme Guy et Mike, en plus de voir les rôles et les responsabilités partagés au sein de notre personnel.»