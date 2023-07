Il n’y a pas une seule raison à un suicide

Mon frère, plus jeune que moi, s’est suicidé l’an dernier. Ce fut un choc dans la famille, même si on le savait fragile depuis qu’il avait vécu plus difficilement que moi le divorce de nos parents parce qu’il vivait encore avec eux quand ils se sont séparés.

Il traînait une blessure dont il refusait de parler. Malgré le fait que sa conjointe des trois dernières années lui ait donné un fils qu’il adorait, il a quand même posé le geste fatal, de plus pendant une période où on pensait qu’il allait bien tant il se montrait joyeux.

Je crois avoir été la dernière personne avec qui il a eu une longue conversation avant le jour fatidique. J’ai eu beau la retourner dans tous les sens, je n’ai jamais réussi à y voir le moindre indice qui aurait pu me mettre la puce à l’oreille. Vous ne pouvez pas savoir combien je m’en veux pour mon aveuglement.

Au lieu de nous rapprocher, le choc sismique que cet événement a causé dans la famille nous a éloignés. Certains comme moi et sa blonde se sentons coupables, les autres pas du tout. J’aurais aimé qu’on puisse se parler de lui ensemble pour décanter, mais à part la mère de son fils, personne ne veut se prêter à l’exercice.

Pourquoi je n’ai pas saisi que mon frère était sur le point de s’enlever la vie quand je l’ai vu deux jours avant sa mort ? Sa blonde se pose la même question, elle qui lui a parlé le matin même avant de partir au travail. Dans le fond j’aimerais tellement mieux être comme les autres qui ne se posent pas de questions et qui donc ne culpabilisent pas. Comment faire pour m’enlever ce poids qui m’empêche d’avancer ?

Une sœur qui souffre

Je vous suggère d’entreprendre une démarche en psychothérapie pour y parvenir, car autrement vous ne ferez que tourner en rond et ancrer un peu plus votre sentiment de culpabilité. Comme le dit le Regroupement des centres de prévention du suicide du Québec dans ses mises en garde. « Le suicide est un problème complexe. Il n’est jamais causé par un seul événement ou un seul facteur. C’est l’accumulation et l’interaction de plusieurs facteurs à un moment particulier de la vie d’une personne qui peuvent l’emmener à vivre de la détresse, du désespoir, et à avoir des idées suicidaires. Elle peut alors en arriver à penser que la mort est une solution à son désespoir pour cesser de souffrir. »