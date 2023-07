«Insultant»: 12 ans de prison seulement pour l’un des «pires exemples de danger au volant»

La famille d’une femme enceinte fauchée à mort par un jeune «insouciant» qui se filmait en conduisant à 200 km/h dans l’un des «pires exemples de danger au volant» a qualifié la sentence de 12 ans de prison d’«insultante» et d’«injustice» mercredi.

«La peine de 12 ans aujourd'hui est insultante et une injustice pour les blessures catastrophiques [...] subies, et la condamnation à perpétuité que la famille [des victimes] a inutilement reçut [...] en raison d'un acte de pure stupidité», a déclaré mercredi Rose Gibson-Harper, l’avocate de la famille, sans mâcher ses mots, selon The Guardian.

Le 13 mai dernier, Adil Iqbal, 22 ans, zigzaguait entre les voitures en se filmant, téléphone à la main, à une vitesse de près de 200 km/h au moment où il aurait fauché la voiture de Frankie Jules-Hough, 38 ans, arrêtée en bordure de la voie à Manchester en Angleterre en raison d’une crevaison.

La trentenaire, enceinte de sa première fille, aurait subi des lésions cérébrales insurmontables et n’aurait jamais repris conscience, selon le média britannique.

À bord du véhicule se trouvaient également ses deux fils, Thomas Spencer, 9 ans, et Rocky, 2 ans, ainsi que son neveu Tobias, 4 ans. Les deux plus vieux ont été plongés dans le coma pour de graves lésions cérébrales.

«Tout ça parce qu’un jeune homme voulait se vanter, montrer à ses amis sur les réseaux sociaux à quel point il pensait être audacieux et cool. Nos vies ont été déchirées et pour quoi faire? Pour que ce garçon puisse essayer de se sentir comme un grand homme», a témoigné à la cour le père de la victime, Frank Hough, selon The Guardian.

Mais malgré que le juge Maurice Greene ait qualifié le crime de «conduite imprudente la plus indescriptible [...] entraînant la dévastation d'une famille», la sentence de 12 ans de prison qui a suivi a été avalée de travers par la famille et l’avocate qui la représentait.

Car l’an dernier, les peines maximales pour les dossiers de conduites dangereuses causant la mort auraient été augmentées de 14 ans à prison à vie au Royaume-Uni, a rappelé l’avocate en réclamant une peine plus stricte dans ce cas qui correspond à «l'un des pires exemples de danger au volant» de sa carrière.

«Il est important de souligner que la conduite dangereuse n'est pas un jeu. Elle a des conséquences réelles et dévastatrices, et nous devons travailler collectivement à créer une société qui valorise la conduite responsable», a conclu Rose Gibson-Harper.