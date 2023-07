James Cameron affirme avoir mis en garde la société contre la «militarisation de l'IA» dès 1984

James Cameron a exprimé ses craintes que le développement de l'IA ne conduise à une apocalypse.

Le cinéaste de 68 ans a été invité par CTV News à faire part de ses réflexions sur les récentes prédictions concernant l'avenir de l'intelligence artificielle et la menace potentielle qu'elle représente pour l'humanité.

« Je vous ai prévenus en 1984, et vous n'avez pas écouté », a répondu le réalisateur, en faisant référence à son film à succès Terminator. Dans cette série de films, la société provoque sa propre chute lorsque l'entreprise Skynet crée une intelligence artificielle qui devient consciente d'elle-même et se retourne contre l'humanité.

Il a ajouté : « Je pense que la militarisation de l'IA est le plus grand danger. Je pense que nous allons entrer dans l'équivalent d'une course à l'armement nucléaire avec l'IA, et si cela ne vient pas de nous, cela viendra forcément d’autres personnes et la situation s'aggravera. »

Le réalisateur d'Aliens a ajouté : « On pourrait imaginer une IA sur un théâtre de combat, l'ensemble étant mené par les ordinateurs à une vitesse à laquelle les humains ne peuvent plus intervenir, et sans possibilité de désamorcer l'escalade. »

Plus loin dans l'interview, le triple lauréat des Oscars a également mis en doute la capacité de l'intelligence artificielle à écrire « une bonne histoire » ou un bon scénario de film.

« Je ne crois pas personnellement qu'un esprit désincarné qui se contente de régurgiter ce que d'autres esprits incarnés ont dit – sur la vie qu'ils ont eue, sur l'amour, sur le mensonge, sur la peur, sur la mortalité – et qui rassemble tout cela dans une salade de mots pour ensuite le régurgiter... puisse émouvoir un public », a-t-il conclu. « Il faut être humain pour écrire cela. Je ne connais personne qui songe à faire écrire un scénario par une IA. »