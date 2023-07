Le nouveau spectacle plein d’«Éclats» des 7 doigts présenté à La Malbaie

La troupe circassienne Les 7 doigts de la main apporte actuellement les derniers préparatifs à sa nouvelle création, Éclats, qui s’installera en résidence à La Malbaie au début du mois prochain.

Ce nouveau spectacle, mis en scène par Isabelle Chassé, qui assure aussi la codirection artistique, s’inspire de l’histoire de la région, de son énergie et de l’effervescence des fêtes foraines. En tout, une dizaine d’artistes y exécuteront des numéros de main à main, de tissus, de clown, de jonglerie et de fil de fer, entre autres, avec bien sûr la signature de la troupe québécoise.

«Les 7 doigts, comme ils ont l’habitude de le faire, [...] ne nous racontent pas nécessairement une histoire à proprement dit. On est plutôt dans l’émotion pure», a décrit à l’Agence QMI le producteur Michel Granger.

Créée à la demande de l’Hôtel-Casino de Charlevoix pour s’harmoniser aux Fééries de Charlevoix, qui se dérouleront au même moment, cette nouvelle pièce sera présentée en formule cabaret, sous un chapiteau, de la mi-août au mois d’octobre.

Le chapiteau où se dérouleront les performances acrobatiques a d’ailleurs été conçu spécialement pour Éclats par la firme québécoise Unisson, une proche collaboratrice de Madonna. Avec sa scène centrale et ses 680 places assises, aucune autre structure que celle du chapiteau ne sera ajoutée ou retirée en fonction des numéros. «La structure a été conçue pour que ça forme un tout. Ç’a été bâti et pensé spécialement pour le spectacle», a fait valoir M. Granger.

Raphaël D’Amours et Colin Gagné (Serge Fiori, Seul ensemble, En panne, Passagers) ont pour leur part signé les compositions musicales, tandis qu’Elen Ewing a dessiné les costumes.

Une résidence durable

Éclats devrait être présenté à Charlevoix pour au moins trois étés, a confirmé le producteur, qui a de grands projets pour ce spectacle.

«Les 7 doigts vont revenir l’année prochaine assurément. On va continuer de travailler sur le spectacle Éclats avec de nouveaux numéros et il y aura d’autres activités qui s’ajouteront pour grossir l’événement», a-t-il dit à l’Agence QMI, tout en indiquant vouloir bonifier l’expérience d’année en année.

«Notre intention est de développer sur du long terme», a-t-il renchéri.

Des animations rigolotes pour se remémorer l’histoire

À l’intérieur des Fééries de Charlevoix, le producteur Michel Granger a fait appel à sept comédiens de la troupe Unuknu pour s’occuper de l’animation du site. Ces derniers reprennent notamment le rôle de personnages historiques – façon burlesque – qui ont marqué la région à travers le temps, comme le grand trotteur, inspiré d’Alexis le Trotteur, la femme forte maintenant très âgée, inspirée de Marie Grenon, une femme forte réputée dans la région, ou encore la diseuse de mauvaises aventures.

En plus du marché gourmand et de la fête foraine, d’autres activités sont prévues, notamment des feux d’artifice, le 20 août, le «tombe à l’eau» au profit de Moisson Saguenay–Lac-Saint-Jean, les 26 et 27 août, et le spectacle de drones, le 3 septembre.

Le spectacle Éclats des 7 doigts de la main sera présenté du 10 août au 2 octobre. La Féérie de Charlevoix se tiendra quant à elle jusqu’au 4 septembre.