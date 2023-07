Le procès de Trump dans l’affaire du 6 janvier va éclipser tous les autres

Une lettre du procureur spécial Jack Smith à l’ex-président signale l’imminence d’un nouveau procès où la démocratie elle-même sera en jeu.

On ne connaît pas encore la nature précise des accusations contre Donald Trump dans l’affaire du 6 janvier, mais on s’attend à ce qu’il y en ait beaucoup et de très sérieuses.

C’est aussi la capacité des États-Unis de résister à une tentative de corrompre leurs institutions démocratiques qui sera en procès, et chaque électeur sera membre du jury.

Des accusations à la pelle

Des centaines de personnes ont déjà été condamnées pour leur rôle dans la tentative d’insurrection violente du 6 janvier 2021.

Un grand nombre d’entre eux répondaient à l’appel de Donald Trump. Certains purgent de lourdes peines de prison pour le crime de complot séditieux commis en son nom. C’est au tour de celui sans qui rien de cela ne serait arrivé d’être jugé pour sa participation à ces crimes contre la démocratie.

Le nombre d’accusations potentielles contre Donald Trump dans cette affaire donne le tournis: incitation à l’insurrection, complot séditieux, ingérence illégale dans le processus électoral, pressions auprès du vice-président Pence pour outrepasser ses pouvoirs, sollicitation frauduleuse de fonds sur la base de mensonges, alouette...

Tous les chefs d’accusation possibles pointent dans la même direction: Donald Trump a tenté de corrompre les institutions démocratiques pour rester au pouvoir contre la volonté des électeurs.

Un procès historique

Les accusations criminelles fédérales lancées contre Trump en Floride ne sont pas de la petite bière mais, dans le procès qui s’en vient, c’est la démocratie elle-même qui est en jeu.

Ce procès sera très différent. D’abord, il aura lieu à Washington, où la probabilité de trouver un juge et un jury partial en faveur de Trump est infiniment plus faible qu’en Floride. Par contre, les faits sont moins tranchés que dans l’affaire des documents.

De plus, si les complications administratives liées au traitement des documents secrets risquent de retarder le procès de Floride de plusieurs mois, on n’aura pas ce genre d’obstacles dans l’affaire du 6 janvier, dont le procès pourrait démarrer avant celui des documents.

Trump ou la démocratie

Au lendemain du 6 janvier, plusieurs élus républicains ont souligné la responsabilité de Trump. Le leader du Sénat Mitch McConnell, notamment, affirmait que Trump était «pratiquement et moralement» responsable de ces événements désolants.

Ces élus républicains croyaient que la «balloune» de Trump se dégonflerait, mais leur parti est resté un culte à sa personnalité. Aujourd’hui, ils se fendent en quatre pour défendre l’ex-président en proclamant que les accusations contre lui relèvent de l’instrumentalisation partisane (weaponization) de la Justice par les démocrates.

C’est un peu fort en moutarde de la part d’un parti dont le leader encourage ses partisans à réclamer l’emprisonnement de ses opposants sans procès. Par-dessus le marché, Trump promet que s’il redevient président, il éliminera l’indépendance de la justice et fera du gouvernement fédéral l’instrument de son pouvoir personnel. Évidemment, s’il est élu, Trump mettrait fin aux procès fédéraux contre lui.

Le jury ultime sera l’électorat américain, qui devra choisir en 2024 entre Trump et la démocratie. Il ne pourra pas avoir les deux.