Les allergies sont possibles à tout âge

Je suis une femme de 76 ans et jamais je n’avais ressenti d’allergie à quoi que ce soit. Pas plus à l’herbe à poux, qu’au contact d’un chat, ou à manger des noix. Loin de moi aussi les rhinites et les sinusites. Mais voilà que depuis un an, je suis si sensible au pollen, que j’ai du mal à marcher dehors au printemps ou encore à l’automne. J’ai le nez qui coule tout le temps. Suis-je en train de développer une maladie, ou bien est-ce juste une réaction normale qui m’arrive sur le tard ?

Sniff sniff !

Ma réponse ne se veut pas un diagnostic de ce qui vous arrive puisque j’en suis incapable. Par contre je puis répondre à votre question sur le moment d’apparition d’une allergie, et je vais le faire grâce aux données fournies par l’Association Asthme & Allergies : « Il n’y a pas d’âge pour que puisse se déclarer une allergie, car ça touche tous les âges de la vie. On peut diagnostiquer une allergie dans l’enfance, chez un adulte d’âge moyen, un cinquantenaire ou chez un senior.

S’il est vrai que les médecins diagnostiquent davantage d’allergies chez les jeunes, c’est que plus on avance en âge, plus l’allergie est sous-diagnostiquée. Et l’âge n’augmente pas la gravité d’une allergie. »