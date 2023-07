Les Cowboys Fringants annulent un autre spectacle, à Sherbrooke cette fois

La magie des Cowboys Fringants au Festival d’été de Québec ne se transportera pas à Sherbrooke, vendredi soir: l’organisation de la Fête du Lac des nations a annoncé que le groupe a annulé son spectacle à l’événement.

C’est en raison des traitements du chanteur Karl Tremblay, qui est atteint d’un cancer de la prostate, que le groupe doit déclarer forfait. Ce fut également le cas au Festirame, à Alma, au début du mois.

C'est le groupe lavallois Simple Plan qui montera sur scène à 22h30 pour pallier l'absence des Cowboys Fringants.

La performance des Cowboys Fringants à Québec, une vague d’amour offerte par les 90 000 spectateurs sur place a marqué l’histoire du FEQ.

«J’étais sur scène pour la chanson les étoiles filantes avec Paul Piché et Robert Charlebois qui étaient à côté de moi et Robert me disait qu’il n’avait pas vu ça depuis la Superfrancofête avec Félix [Leclerc] et [Gilles] Vigneault», a témoigné avec émotion le vice-président au contenu du festival lors de son bilan.