«L’intensité et le nombre de feux vont continuer de grimper», selon un expert

Bien que le Québec et le Canada ont probablement dépassé la mi-temps de leur saison des feux, un expert prédit que le restant de la saison sera marqué par une intensité et une durée au-dessus des moyennes historiques.

«La saison va continuer beaucoup plus longtemps que la normale, et l’intensité et le nombre de feux va continuer à grimper», lance John Gradek, chargé d'enseignement à l'École d'éducation permanente de McGill et expert en lutte contre les feux de forêt.

Et cela, même si le Canada s’enligne déjà pour «battre le record par une marge gigantesque lorsque la saison sera terminée», poursuit-il, ajoutant avoir été «surpris» par la saison jusqu’ici.

Comme l’a indiqué le ministre fédéral de l’Environnement Steven Guilbeault jeudi, le nombre de feux de forêt depuis le début de l’année est déjà «dix fois pire que ce que nous avons vu en moyenne au Canada».

Jeudi encore, 951 pompiers canadiens et internationaux et des membres des Forces armées canadiennes poursuivaient leur lutte acharnée contre 105 incendies au Québec, dont 82 étaient toujours hors de contrôle.

Un nouveau normal?

«La question qui reste c’est de savoir si c’est le nouveau normal ou si c’est un événement qui ne se répétera pas», a indiqué M. Gradek.

Pour l’instant, il est difficile de prédire si l’épisode historique se reproduira l’année prochaine vu le «manque de données» à l’heure actuelle.

«On doit se préparer pour le pire, mais je crois que la situation l’année prochaine nous dira jusqu’à quel point cette année était anormale.»

L’étendue déjà brulée cette année n’est pas à l’abri des flammes dès l’année prochaine : il est toujours possible pour une parcelle de forêt incendiée de reprendre en feu. Les 5 % approximatifs de territoire forestier québécois brûlé devraient être gardés à l’œil quand même, explique M. Gradek.

S’il est difficile de prévoir exactement combien d’hectares de forêt seront réduits en cendres en 2024, les climatologues pointent cependant vers une tendance la hausse dans les prochaines décennies en raison de l’augmentation générale des températures à travers le globe.

Rappelons au passage que le Canada se réchauffe deux fois plus rapidement que le reste de la planète, selon une étude d’Environnement Canada publiée en 2019.