Paris sportifs: les meilleures offres de vendredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du vendredi 21 juillet qui valent le détour.

Baseball : Blue Jays de Toronto c. Mariners de Seattle

Getty Images via AFP

Les Blue Jays de Toronto ont connu de bonnes performances depuis le retour de la pause du Match des étoiles en remportant quatre de leurs six derniers duels. Également, les Torontois ont amassé sept victoires à leurs dix derniers affrontements. Ils sont maintenant au troisième rang de la section Est de la Ligue américaine à cinq matchs du sommet de cette section qui est occupée par les Rays de Tampa Bay ainsi que les Orioles de Baltimore. Les hommes de John Schneider disputeront leur prochaine série contre les Mariners de Seattle au T-Mobile Park. Les Jays pourront bénéficier de l’appui de plusieurs de leurs partisans en raison de la proximité géographique entre la Colombie-Britannique et la ville de Seattle. De plus, les représentants de la Ville Reine ont connu du succès face à Seattle plus tôt cette saison. Ils avaient triomphé à deux reprises contre les Mariners lors d’une série de trois matchs qui avait eu lieu au mois d’avril à Toronto.

Prédiction : Victoire des Blue Jays de Toronto - 2,10

Football : Argonauts de Toronto c. Tigers-Cats de Hamilton

Martin Chevalier / JdeM

Les Argonauts de Toronto sont l’équipe de l’heure dans la Ligue canadienne de football avec un dossier de 4-0. Ils affrontent les Tigers-Cats de Hamilton qui connaissent une saison en dent de scie comme en témoigne leur fiche de 2-3. Les deux équipes se sont affrontées plus tôt cette saison et les Argos avaient facilement disposé des Tigers-Cats avec une victoire de 32 à 14. Toronto a connu beaucoup de succès contre Hamilton au cours des dernières années en ayant remporté sept de leurs huit derniers duels.

Prédiction : Plus de 50,0 points - 1,90

Tennis : Alexander Zverev c. Andrey Rublev

AFP

On peut s’attendre à tout un duel de quart de finale au Tournoi de Bastad entre Alexander Zverev (19e joueur au monde) et Andrey Rublev (septième raquette mondiale). Zverev a été excellent en huitième de finale contre Thiago Monteiro (122e au monde) avec une victoire en deux manches de 6-1 et 6-0. L’Allemand fera face à Rublev pour une septième fois en carrière. Le joueur de 26 ans a remporté six des sept rendez-vous contre son prochain adversaire.

Prédiction : Victoire de Alexander Zverev en trois manches - 4,10