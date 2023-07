Plein Art Québec: de retour dès le 1er août à l'Espace 400e, au Vieux-Port de Québec

Plein Art, le traditionnel salon des métiers d’art de Québec, tiendra sa 41e édition du 1er au 13 août prochain à l’Espace 400e, situé au Vieux-Port de Québec et, en nouveauté, l’événement mettra une région à l’honneur et c’est celle du Bas-Saint-Laurent qui a été choisie pour cette première.

Plein Art mettra donc en lumière les créateurs de cette région lors de son événement, une belle surprise pour l’organisme Culture Bas-Saint-Laurent.

«On est vraiment content d’être à l’honneur. Notre organisme qui a une mission de rayonnement, de diffusion, ça nous aide à faire rayonner des artisans incroyables, donc tous les artistes du Bas-Saint-Laurent», souligne Josée Desjardins, artisane et également membre du conseil d’administration de Culture Bas-Saint-Laurent.

Parmi la centaine d’exposants qui participera à Plein Art, plus d’une vingtaine d’entre eux représenteront la relève, une opportunité en or pour montrer leur savoir-faire avec des créations de toutes sortes, telles que des bijoux, des vêtements et des articles de cuisine.

Pour l’organisation de l’événement, il s’agit d’une l’opportunité pour les artisans de contribuer à la relance collective du Québec, en plus de prendre part à la promotion de la consommation écoresponsable.

«Il s’agit d’un type d’économie qui est porteuse pour les générations futures. On parle d’économie de proximité, de durabilité, d’équitabilité, d’écoresponsabilité et tous les termes en vogue ces temps-ci, bien tous les artisans qui sont à Plein Art les pratiquent au quotidien», fait valoir Marc Douesnard, président du Conseil des métiers d’art du Québec.

Se rapprocher des artisans

L’événement se tiendra sous la présidence d’honneur de l’animateur et comédien Christian Bégin, récemment de retour depuis peu dans la sphère publique après avoir subi une importante chirurgie pour une tumeur bénigne au cerveau.

C’est la sixième année qu’il porte le chapeau de porte-parole pour cet événement qu’il affectionne particulièrement, étant lui-même un passionné des métiers d’art et ayant un grand respect pour ces créateurs.

«Ce que j’ai envie de vous dire, c’est: trouvez-vous un artisan ou une artisane et restez pas loin. Parce que, en ces temps où planent des odeurs et des effluves de fin du monde, ces hommes et ces femmes détiennent des savoirs qui nous ont totalement échappé», observe-t-il.