Pourquoi payons-nous le raisin si cher?

Le prix du raisin ne cesse d’augmenter chaque mois et il a même plus que doublé depuis octobre 2022. Et ce n’est pas près de s’arranger, dans le contexte inflationniste actuel. Voici pourquoi vos raisins coûtent plus cher.

Les données de Statistique Canada publiées mardi ont révélé – sans surprise – que les Canadiens ont déboursé davantage pour faire l’épicerie en juin en raison d’une hausse des prix de 9,1% d’une année à l’autre.

Parmi les aliments qui coûtent de plus en plus cher, les raisins occupent une place peu enviable avec une hausse de 30% seulement entre le mois de mai et juin, selon les données de l’organisme fédéral de la statistique.

Le prix moyen du raisin est passé de 6,52$ le kilogramme en avril 2023, à 10,14$ en mai 2023. À titre de comparaison, il se vendait 4,26$ le kilogramme en octobre 2022.

Actuellement, au Québec, les circulaires des différentes grandes épiceries affichent les raisins en grappe à des prix allant de 6,52$ à 8,14$ et même 13,21$ le kilogramme, selon le type de raisin et s’il est biologique ou non.

La faute au climat

Pour comprendre pourquoi le raisin coûte si cher, on a posé la question à Statistique Canada.

Il faut savoir que le Canada «importe la plupart des raisins qu’il consomme» et dépend donc largement des conditions météorologiques dans les régions de culture.

Au mois de mai par exemple, le pays a importé la plupart de ses raisins du Chili et du Mexique. «Le Chili, en particulier, a souffert d’une baisse de production due à une zone de culture plus petite et de mauvaises conditions météorologiques», a expliqué l’organisme fédéral à l’Agence QMI.

Ainsi, en mai 2022, le Canada a importé 12,2 millions de kilogrammes de raisins, tandis qu’en mai 2023, il en a importé seulement 5,1 millions de kilogrammes. «Cette baisse de l’offre exerce une pression à la hausse sur les prix.»

À l’échelle mondiale, le raisin est le cinquième fruit le plus cultivé. Selon Statista, 73,52 millions de tonnes métriques de raisins ont été produites dans le monde en 2021.