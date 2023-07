Près de 70% de Canadiens victimes d’incidents de cybersécurité en 2022

De plus en plus de Canadiens sont victimes d’incidents de cybersécurité, et leur nombre a crû de 12% seulement entre 2020 et 2022, au moment où l’utilisation d’internet est presque universelle, selon des données de Statistique Canada publiées jeudi.

Près de 95% des Canadiens de 15 ans et plus utilisaient internet en 2022, ce qui représente une augmentation de 3% depuis 2020. Une partie de cette hausse est due aux Canadiens de plus de 75 ans qui ont été plus nombreux à se connecter en ligne (72% en 2022 contre 62% en 2020).

L’utilisation du web est cependant moins sécuritaire qu’avant puisque 70% des Canadiens ont été victimes d’incidents de cybersécurité l’an dernier.

«Les incidents les plus souvent déclarés étaient la réception de pourriels non sollicités (60%) et la réception de contenu frauduleux (40%)», a expliqué l’agence fédérale.

La redirection vers des sites frauduleux demandant des renseignements personnels (22%), la présence d’un virus (11%) et l’utilisation frauduleuse d’une carte de paiement (9 %) sont d’autres raisons notées.

Parmi les personnes qui ont subi un incident de cybersécurité, 6% ont déclaré une perte financière.

Ils sont aussi 8% de Canadiens à s’être sentis victimisés à la suite d’un incident en ligne lié à l’intimidation, au harcèlement et à la discrimination. Les jeunes de 15 à 24 ans ont été le plus touchés par ce phénomène.

Par ailleurs, la moitié des Canadiens ont déclaré avoir vu du contenu en ligne pouvant inciter à la haine ou à la violence. Environ 73% des sondés ont également remarqué de la désinformation.