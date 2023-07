Québec investit 140 millions $ pour soutenir les étudiants

Le gouvernement du Québec investira près de 140 millions $ par année pour les étudiants dès la prochaine rentrée scolaire, à travers le programme de prêts et bourses.

C’est ce qu’a indiqué le ministère de l’Enseignement supérieur jeudi matin dans un communiqué.

Québec souhaite notamment venir en aide aux parents qui étudient à temps partiel ou à temps plein en réduisant leurs dettes.

Avec un montant estimé à 16 millions $ par année, le gouvernement affirme que près de 9000 étudiants pourraient bénéficier de cette mesure qui avait été annoncée dans le budget 2022-2023.

«Nous avons promis de mieux répondre aux besoins des étudiantes et étudiants, dont ceux ayant des enfants à charge, et de réduire les dettes d'études, en plus de continuer à soutenir financièrement l'ensemble de la population étudiante dans un contexte où le coût de la vie ne cesse d'augmenter», a déclaré la ministre de l'Enseignement supérieur Pascale Déry.