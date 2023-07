Sous-marin américain en Corée du Sud: la Corée du Nord menace d'utiliser des armes nucléaires

La Corée du Nord a affirmé jeudi que l'escale d'un sous-marin américain muni d'armes nucléaires en Corée du Sud «peut tomber sous le coup des conditions d'utilisation des armes nucléaires» en vigueur en Corée du Nord, selon un communiqué officiel publié par Pyongyang.

«Je rappelle à l'armée américaine que la visibilité toujours plus grande du déploiement du sous-marin nucléaire stratégique et d'autres moyens stratégiques peut tomber sous le coup des conditions d'utilisation des armes nucléaires telles qu'elles sont spécifiées dans la législation en vigueur en RPDC (la République démocratique populaire de Corée : ndlr) sur la politique de la force nucléaire», a déclaré le ministre de la Défense de Pyongyang, Kang Sun Nam, dans un communiqué.

Les relations entre les deux Corées se trouvent à l'un de leurs niveaux les plus bas, la diplomatie étant au point mort et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un appelant à une accélération de la course aux armements, y compris des armes nucléaires tactiques.

Un responsable de la Maison Blanche a annoncé mardi qu'un sous-marin nucléaire américain faisait escale dans un port sud-coréen pour la première fois en quarante ans.

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol, qui cherche à renforcer les liens entre Séoul et Washington face aux menaces nord-coréennes grandissantes, a visité mercredi le sous-marin de classe Ohio dans le port de Busan, dans le sud.

Washington a déployé en 1981 pour la dernière fois l'un de ses sous-marins à capacité nucléaire en Corée du Sud.

«Les forces hostiles ont posé la menace nucléaire la plus évidente et la plus directe à la RPDC en amenant un sous-marin nucléaire stratégique de classe Ohio à la base d'opérations du port de Busan, ce qui signifie que des armes nucléaires stratégiques ont été déployées sur la péninsule coréenne pour la première fois depuis 40 ans», a déclaré Kang.

«La partie militaire américaine devrait se rendre compte que ses armements nucléaires sont entrés dans des eaux extrêmement dangereuses», a-t-il déclaré dans un communiqué publié par l'Agence centrale de presse coréenne.

Séoul et Washington ont intensifié leur coopération en matière de défense en réponse aux menaces de Pyongyang et aux tirs répétés de missiles, procédant ainsi à des exercices militaires conjoints avec des avions furtifs et des moyens stratégiques américains.

Ils ont tenu mardi à Séoul la première réunion du Groupe consultatif sur le nucléaire (NCG), qui vise à améliorer la coordination nucléaire et à renforcer la préparation militaire contre la Corée du Nord.