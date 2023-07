Taylor Swift bientôt mairesse d’une ville à son nom

La folie entourant Taylor Swift lors de son Eras Tour ne fait que prendre de l’ampleur, au point où la municipalité de Santa Clara, en Californie, sera renommée au nom de l’artiste qui en deviendra la mairesse honoraire, le temps de deux dates de sa tournée.

C’est dans une vidéo remplie de références et de clins d’œil à plusieurs chansons de Taylor Swift que la véritable mairesse de Santa Clara en a fait l’annonce cette semaine.

«En l’honneur de cet incroyable talent qui s’apprête à fouler la scène du Levi’s Stadium, nous rebaptisons notre ville bien-aimée pour deux jours inoubliables», a souligné Lisa Gillmor.

Santa Clara deviendra donc «Swiftie Clara» lors des concerts donnés les 28 et 29 juillet prochains. Ce nom n’a pas été choisi au hasard puisqu’il fait directement référence aux admirateurs de l’artiste, appelés les «Swifties».

L’interprète de Cruel Summer sera également désignée mairesse honoraire de la Ville pendant les deux jours, comme il est indiqué dans une proclamation adoptée mardi par le conseil municipal de Santa Clara.

Le karma de la ville californienne est donc bien meilleur que celui du Canada puisque ce n’est pas la première fois que la chanteuse détenant le plus d’albums numéro 1 s’y arrête. Elle s’est en effet déjà produite à six reprises lors de trois tournées en 2015, 2018 et 2023.