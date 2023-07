CHARTRAND, André



1937 - 2023Le 6 décembre 2022, à l'âge de 83 ans, est décédé M. André Chartrand. Son épouse Mme Pierrette Fontaine est allée le rejoindre le 7 juillet 2023, à l'âge de 86 ans.Ils laissent dans le deuil leur filleul Sylvain Fontaine, leur nièce Collette (Denis), leur neveu Serge ainsi que Pierre, Lizette, Thierry et Martine, autres parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 11 août 2023 de 14h à 17h et en soirée de 19h à 22h, ainsi que le samedi 12 août dès 10h au:Une cérémonie suivra à 11h en l'église du Précieux-Sang, 115 rue Chauveau, Repentigny.