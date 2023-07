HOWISON (née HARRIS)

Dorothy



C'est avec un immense regret que nous vous annonçons le décès de Dorothy Howison (née Harris) à Kirkland le 19 juillet, à l'âge de 88 ans des suites d'une courte maladie.Elle laisse dans le deuil son époux Jean-Pierre, ses enfants Robert (Christine) et Nathalie (Scott), ses trois petits-enfants : Ryan, Owen, Madeleine, ses frères Thomas (Carol) et James (Joan), ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.Elle fut prédécédée par sa mère Edna et son frère Robert.La famille recevra les condoléances à la :le dimanche 23 juillet 2023 de 13h30 à 17h.Au lieu de fleurs, un don fait en son nom à la Résidence de soins palliatifs Teresa Dellar serait apprécié.