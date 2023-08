Provence: 7 villes incontournables pour un vrai voyage de rêve

Entre une balade dans les champs de lavande, un avant-midi au marché, une tournée des cités médiévales, une partie de pétanque et un apéro gourmand dans la lumière dorée de la fin de journée, vous comprendrez rapidement pourquoi la Provence a inspiré tant d’artistes. Synonyme de douceur de vivre et de plaisirs de la table, cette région du sud-est de la France invite à un circuit incomparable!

1. Aix-en-Provence

Erika Tremblay

Ville natale du peintre Paul Cézanne, Aix-en-Provence jouit d’un charme unique avec ses édifices pastel, sa lumière dorée et ses mille fontaines. Levez-vous aux aurores pour arpenter le cours Mirabeau en toute quiétude et flânez dans ses jolies rues qui abritent plus de 150 hôtels particuliers et des marchés aux étals colorés. Nul doute que vous aurez un coup de foudre pour cette ville étudiante qui prend place au pied de la montagne Sainte-Victoire.

Unsplash / Christian Mackie

Les expériences incontournables:

Une virée inspirante dans les marchés de la ville. Fruits et légumes, fromages et charcuteries, olives, fleurs, artisanat et livres anciens... chaque jour les rues d’Aix invitent aux emplettes.

Un repas gourmand au bistrot Les Vieilles Canailles qui met en vedette les ingrédients de saison et les vins de petits producteurs de la région. 7 rue Isolette

Un après-midi de détente incluant un atelier de décoration de savons au cœur des champs de lavande chez Terre Ugo. 1885 route du Puy Sainte-Réparade

Erika Tremblay

2. Arles

Unsplash / Baptiste Buisson

Bordée par le Rhône, Arles se démarque également par sa richesse culturelle. Elle accueille non seulement les quartiers généraux de la maison d’édition Actes Sud, l’École nationale supérieure de la photographie et la Fondation Van Gogh (le peintre néerlandais s’est laissé séduire par la ville provençale en 1888), mais aussi des galeries d’art, de nombreux festivals et l’espace moderne LUMA Arles. C’est sans oublier ses vestiges de l’époque romaine à commencer par ses arènes et son théâtre antique que vous voudrez absolument visiter.

Unsplash / Lena Paulin

Les expériences incontournables:

Une séance de magasinage à la boutique Carnet de voyage qui regorge d’accessoires décoratifs conçus par des artistes français. 4 bis rue de la Calade

Une visite du complexe culturel LUMA Arles, dans le Parc des Ateliers, dont la tour est une réalisation de l’architecte Frank Gehry, suivie d’un lunch au Café du Parc. 35 avenue Victor Hugo

Unsplash / Baptiste Buisson

3. Avignon

Unsplash / Chelsea Essig

Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, le centre historique d’Avignon a été le théâtre d’événements marquants en témoignent aujourd’hui de grands monuments tels que le Palais des Papes et le pont Saint-Bénezet, devenu célèbre grâce à la comptine pour enfants. En juillet, la ville est également l’hôte d’un festival de théâtre populaire qui lui confère une ambiance festive à souhait.

Erika Tremblay

Les expériences incontournables:

Une promenade historique à la découverte des pièces du Palais des Papes, siège de la chrétienté au XIVe siècle. Place du Palais

Un verre de rosé ou de pastis à savourer sous les arbres de la terrasse du Grand Café Barretta. 14 Place Saint-Didier

Une balade dans le Jardin des Doms, qui surplombe le Rhône vous offrant un panorama à 360 degrés sur les alentours, voire même jusqu’au mont Ventoux par temps dégagé. 2 Mont des Moulins

4. Les Baux-de-Provence

Unsplash / Anthony Delanoix

Perchée sur un éperon rocheux, la cité des Baux-de-Provence s’inscrit parmi les plus beaux villages de France. Et un coup d’œil suffit pour acclamer cette distinction! Le charme opère automatiquement dans ce village provençal entouré de vignobles et d’oliveraies, qui est coiffé d'une vieille forteresse médiévale. Le mistral, un vent du nord qui souffle à travers la région, vient ajouter à la magie de cette balade au sommet.

Unsplash / Gerti Gjuzi

Les expériences incontournables:

Une série de frissons lors de la visite des Carrières de Lumières où des œuvres d’art sont projetées dans des salles creusées dans la roche, le tout accompagné d’une incroyable trame sonore. Route de Maillane

Un délicieux repas à saveur provençale à la terrasse du restaurant Le Petit Rocher. 5 rue du Trencat

Une visite du château des Baux-de-Provence, monument historique qui trône au sommet de la cité et vous offre une vue exceptionnelle sur le massif des Alpilles. Grand Rue

5. Gordes

Gildo Cancelli / Pexels

Pour rester dans la catégorie des plus beaux villages de France (on en compte 174 à l’heure actuelle), Gordes se taille également une place de choix. Niché à 340 mètres d’altitude au cœur du parc du Luberon, il vous invite à flâner dans ses ruelles sinueuses (les fameuses calades typiques du village avec leurs pierres posées à la verticale) bordées de maisons en pierre sèche et d’ateliers d’artistes. Si vous rêvez de loger dans un hôtel de luxe qui vous offre une vue incroyable, ne cherchez pas plus loin et posez vos valises à Gordes.

Unsplash / Simon Spring

Les expériences incontournables:

Une visite de l’abbaye Notre-Dame de Sénanque, fondée en 1148 et toujours habitée par les moines cisterciens.

Une séance de magasinage dans les petites boutiques du village, où plusieurs artistes et artisans exposent leurs œuvres.

Un repas d’inspiration italienne dans le jardin du restaurant Casa Rosario, reconnu pour son accueil chaleureux. Route de Murs

6. Châteauneuf-du-Pape

Erika Tremblay

Les amoureux du vin se feront un point d’honneur de planifier un arrêt à Châteauneuf-du-Pape, dans la vallée du Rhône, pour explorer ce vignoble reconnu partout à travers le monde. Au programme: visite de domaines, dégustation de grands crus et découverte du patrimoine religieux du village. Vous pourrez notamment y admirer les vestiges de la résidence estivale des Pontifes d’Avignon, édifiée au XIVe siècle, et l’église Notre-Dame-de-l’Assomption.

Les expériences incontournables:

Une découverte des caractéristiques de la vallée du Rhône et de l’appellation d’origine contrôlée Châteauneuf-du-Pape au Musée du Vin Brotte. Avenue Saint-Pierre de Luxembourg

Un repas sous le signe de la fraîcheur, accompagné d’un verre de vin, au restaurant La Maisouneta. Place Jean Moulin

7. Orange

Erika Tremblay

Dans le département du Vaucluse, la jolie ville d’Orange, fondée il y a plus de 2000 ans, séduit les visiteurs dès le premier coup d’œil avec son ambiance animée et son célèbre théâtre antique. Incroyablement bien préservé, ce vestige de l’époque romaine, avec son gigantesque mur de scène, accueille des concerts et un festival dédié à la musique classique pendant la saison estivale. Aventurez-vous également dans les rues de la vieille ville qui regorgent de boutiques, de bars à vin et de restaurants sympathiques.

Les expériences incontournables:

Un apéro qui met en vedette les vins de la vallée du Rhône avec vue sur le théâtre antique d’Orange.

Un voyage olfactif à travers les produits de parfumerie et les savons de tous les coloris de la boutique Le Théâtre d’Augustine. 38 rue Victor Hugo