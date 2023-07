8 apparitions sympathiques dans des films d’ici et d’ailleurs

Saviez-vous que la dame discutant avec Barbie dans la bande-annonce du film est Barbara Handler, fille de la créatrice de la célèbre poupée, Ruth Handler? Plusieurs films renferment ce genre de sympathique clin d’œil; en voici 8 trouvés dans des films d’ici et d’ailleurs.

Patrick Senécal dans Sur le seuil

Tiré de son roman Sur le seuil, le film du même nom mettait en vedette Patrick Huard et Michel Côté. Un peu à la manière d’Alfred Hitchcock, l’auteur d’horreur Patrick Senécal a pris plaisir à y faire une apparition éclair. Il est l’un des patients de l’hôpital (il a même de petites répliques), puis devient l’un des cadavres du même hôpital à la fin du film.

courtoisie Bertrand Calmeau et Go Films

Rock Demers dans les films Contes pour tous

Le producteur québécois décédé en 2021 s’est amusé à figurer dans plusieurs de ses films jeunesse de la série Contes pour tous au fil des années. De la même manière, le comédien Vincent Bolduc (qui est le seul à avoir joué dans quatre films de la populaire franchise) fait également une courte apparition dans le nouveau film de la famille Contes pour tous sorti cette année, Coco ferme.

Photo d'archives, Agence QMI

Denys Arcand dans Les invasions barbares et L'âge des ténèbres

Le cinéaste Denys Arcand s’est octroyé de courts rôles dans ses films Les invasions barbares (il y joue «le syndiqué») et L’âge des ténèbres, qui mettait en vedette Marc Labrèche, Diane Kruger et Sylvie Léonard.

REUTERS/Eric Gaillard

Quentin Tarantino dans plusieurs de ses productions, dont Pulp Fiction et Kill Bill Volume 1.

Le réalisateur Quentin Tarantino est reconnu pour s’offrir de petits rôles dans presque tous ses films. Dans son œuvre culte de 1994, Pulp Fiction, il est Jimmie Dimmick, le mari de Bonnie, qui aide Vincent et Jules à disposer du corps de Marvin. Dans Kill Bill Volume 1, il fait partie de la fameuse scène de revanche de la mariée, jouée par Uma Thurman. Il interprète un membre de la bande Crazy 88 et se fait trancher la gorge par la femme en colère.

capture d'écran YouTube

Peter Jackson dans les films du Seigneur des anneaux et Le hobbit

Peter Jackson est également réputé pour faire de multiples et courtes apparitions (généralement durant moins de 2 secondes!) dans ses propres œuvres cinématographiques. Certains membres de sa famille (dont ses enfants, Katie et Billy) et amis ont aussi obtenu de mini-rôles. Dans Le seigneur des anneaux: la communauté de l’anneau, Jackson devient Albert Dreary. Pour la petite histoire, son personnage devait fumer la pipe, mais comme cela l’a rendu malade après quelques prises, il a troqué celle-ci pour une carotte. Dans Le hobbit, il revient dans ce rôle en tenant... un œuf de Pâques!

capture d'écran YouTube

Stan Lee dans les films Marvel avant sa mort

Avant sa mort en 2018, le père de plusieurs superhéros – notamment attachés aux Marvel Comics – a multiplié les caméos dans les films, séries et jeux vidéo. Dans la longue liste, on retrouve Iron Man 1, 2 et 3, L’incroyable Hulk, Thor, Capitaine America, Les Avengers, Les gardiens de la galaxie et plusieurs Spider-Man.

capture d'écran YouTube

Martin Scorsese dans Taxi Driver

Le réalisateur s’est offert deux petits personnages dans son film légendaire de 1976 Taxi Driver, mettant en vedette le jeune Robert De Niro. Si le premier n’a qu’une minuscule apparition, le second est plus riche. Il devient un client du taxi demandant au chauffeur de s’arrêter devant un immeuble pour observer sa femme infidèle. Il livre ensuite un long monologue raciste et misogyne, expliquant comment il va la tuer avec un Magnum .44, ce qui implante l’idée au personnage principal de s’en procurer un, plus tard dans l’histoire.

Elon Musk dans Iron Man 2

En 2010, on a pu apercevoir l’entrepreneur milliardaire Elon Musk tenir son propre rôle dans Iron Man 2. On le voit serrer la main des personnages interprétés par Robert Downey Jr et Gwyneth Paltrow dans un restaurant huppé. Iron Man le félicite pour ses moteurs Marlin, et Musk lui parle rapidement de ses jets électriques.

capture d'écran YouTube

Mention spéciale: la chienne Bulle Tifo-Curzi

La chienne du couple d’acteurs formé par Marie Tifo et Pierre Curzi, Bulle, joue dans le film Une révision. Patrice Robitaille y campe un professeur de philosophie qui, aux prises avec un dilemme professionnel, demande conseil à son mentor campé par Pierre Curzi. L’animal – un mélange de caniche et de golden retriever de couleur crème – marche aux côtés de son maître dans les scènes se déroulant au parc. Fait cocasse: on peut voir le nom de Bulle Tifo-Curzi dans le générique à la fin du film.