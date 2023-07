Australie: 2000 $ d’amende pour avoir pris un «selfie» avec des chiens sauvages

Deux touristes ont reçu des amendes salées pour avoir pris des photos près de plusieurs chiens sauvages, appelés dingos, en Australie.

Selon des autorités du Queensland Parks and Wildlife Service (QOWS), les deux femmes ont reçu des amendes de 2300 $ AU (environ 2045 $ CA) en raison de leur «décision extrêmement dangereuse» d’approcher les bêtes, a rapporté Global News.

Notons que ces chiens sauvages seraient à l’origine de plusieurs attaques survenues au cours des derniers mois, dont une sur un enfant de sept ans.

Les deux femmes visitaient l’île de K’gari au Queensland lorsqu’elles ont vu les dingos et ont décidé de se prendre en photos en leur compagnie. Sur une image publiée sur les réseaux sociaux, on voit une femme couchée près de jeunes dingos, alors que son amie a partagé une vidéo d’elle entourée de ces bêtes.

«Elle a eu de la chance que la mère des chiots ne soit pas à proximité. Les [dingos] sont connus pour défendre leurs meutes et leurs chiots, et il est incroyable que des gens mettent ainsi leur bien-être en danger», a mentionné le responsable de la conformité du Département de l’Environnement et des Sciences du Queensland, Mike Devery, qui estime que les deux femmes ont été chanceuses que la situation ne dégénère pas.

Le Département a tenu à rappeler que ce genre de gestes est «irresponsable» et ne sera pas toléré, selon le média anglophone.