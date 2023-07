11 bébés caribous sont venus au monde cette année

Onze faons se sont ajoutés à la population de caribous en captivité sur les 15 naissances attendues, mais quatre petits n’ont pas survécu.

C’est ce qu’a annoncé vendredi le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) dans un communiqué.

«Au printemps dernier, 15 femelles caribous se sont avérées gestantes, soit 12 à Charlevoix, une à Val-d'Or et deux en Gaspésie. Parmi ces gestations, 11 faons sont nés à Charlevoix. Dans l'ensemble des installations de garde en captivité, quatre faons sont décédés et une femelle est décédée d'une infection utérine suivant la mise bas en Gaspésie», a-t-on précisé.

Les animaux étaient en captivité avec la présence d’un gardien qui les observait quotidiennement. Une équipe du MELCCFP et un vétérinaire étaient également disponibles sept jours sur sept pour intervenir en cas de besoin. Cependant, les risques de mortalité périnatale des femelles et des bébés demeurent présents.

«En résumé, ces 11 faons s'ajoutent aux 20 caribous forestiers qu'on trouvait déjà dans les installations de Charlevoix. La population compte désormais 31 individus, soit 15 adultes, cinq juvéniles et 11 faons. À Val-d'Or, on dénombre neuf caribous, soit quatre mâles adultes, trois femelles adultes, un mâle juvénile et une femelle juvénile. Rappelons qu'il n'y a pas de comptabilisation pour la Gaspésie puisqu'il s'agit d'enclos de maternité», a conclu le MELCCFP.