15 chalets à louer pour les vacances de la construction au Québec

Si vos vacances ne sont pas encore organisées, cette liste de chalets à louer au Québec vous permettra de trouver une place où profiter de votre congé en vous reposant entre famille ou amis.

Des chalets du Québec

1. 37 de l'Esplanade

Saint-Philémon, Québec, Canada

«Ce chalet rustique-chic avec structure de bois rond possède une façade unique. Vue panoramique sur le centre de ski du Massif du Sud et le Mont Chocolat, le 37 de l’Esplanade est au pied des pentes de ski et à cinq minutes du Parc Régional du Massif du Sud. Entouré de sentiers de motoneige, incluant cinq chambres avec planchers chauffants, trois salles de bain, mezzanine, foyer, spa et foyer extérieur, il est idéal pour un séjour mémorable en famille ou entre amis.»

Jusqu'à 10 personnes / À partir de 331 $ par nuit

2. Le Cottage Duckhorn

Wentworth-Nord, Québec, Canada

«Parfaite place pour décrocher de la ville et du bruit. Paisible et relaxant. Situé directement sur le bord d’un lac, baignable et très propre. Vous trouverez votre paradis à environ 1 heure de Montréal. En famille ou pour la détente vous avez la place idéale. Chalet tout équipé, BBQ, feu intérieur et extérieur, quai, terrasse et gazebo. Bar, table de billard et babyfoot pour de belles soirees!»

10 personnes/ À partir de 693$ par nuit

3. Le Grand R - Refuge

Saint-Donat-de-Montcalm, Québec, Canada

«Les petits refuges sont tout équipés avec accès à notre lac Bouillon, piscine intérieur, restaurant gastronomique et salle de conditionnement. Canoé, pédalo et Kayaks en location sur place.

Détendez vous et relaxez dans ce logement tranquille et élégant.»

2 personnes/ à partir de 225$ par nuit

4. L'Écho des Montagnes

Mansonville, Québec, Canada

«Découvrez le lieu idéal pour des vacances dans ce magnifique condo en rez-de-chaussée d'un duplex, avec une charmante terrasse. Situé près des sentiers de randonnée et du pittoresque lac Memphrémagog, profitez du parfait havre de vacances !»

Jusqu'à 6 personnes / À partir de 186 $ par nuit

5. Nature Comforts Chalet



Sainte-Adèle, Québec, Canada

«Un chalet relaxant et moderne entouré par la nature !

Créez des souvenirs et de l'aventure dans les montagnes des Laurentides au Québec !»

Jusqu'à 9 personnes / À partir de 503$ par nuit

6. Excursion familiale avec accès au lac et chaleur privée

Lac-Supérieur, Québec, Canada

«À 2 min à pied d'une plage privée du Lac Supérieur et d'une piscine commune (ouverte uniquement en été), d'un court de tennis, d'un kayak et d'un canoë.»

Jusqu'à 6 personnes / À partir de 486 $ par nuit

7. Villa Joie

Saint-Côme, Québec, Canada

«Le Villa Joie est un chalet unique en son genre. À la fois chaleureux et moderne, il saura vous plaire. Situé à seulement 1h30 de Montréal dans la belle ville de Saint-Côme, cette fabuleuse propriété vous permettra assurément de décrocher de votre routine quotidienne. Que ce soit pour faire des activités extérieures, relaxer devant le foyer ou tout simplement contempler la nature.»



Jusqu'à 8 personnes/ À partir 462$ par nuit

8. Bigfoot

La Malbaie, Québec, Canada

«Le chalet BIGFOOT se dresse, fier, entre 2 montagnes, abrité sous des sapins aux cimes parfois enneigées. Ce grand refuge montagnard vous invite à vivre le Luxe, hors du temps, au bord de son imposante cheminée en pierre.»

Jusqu'à 14 personnes / À partir de 1 162$ par nuit

9. Charlevoix chalet en bois rond au sommet du monde!

Baie-Saint-Paul, Québec, Canada

«Maison moderne en bois rond de 3 étages située au-dessus du fleuve Saint-Laurent au centre de la belle région de Charlevoix au Québec. Cette maison spacieuse et lumineuse de 4 chambres et 4 salles de bain offre une belle cuisine de chef, une grande chambre principale, une vue imprenable à 270 degrés depuis la galerie tout au tours, et parking privé. Avec deux suites principales, c'est parfait pour deux familles ou groupe d'amis»

Jusqu'à 10 personnes/À partir de 428$ par nuit

10. Les refuges de Repère Boréal

Papineau, Québec, Canada

«Cette paisible maison de 3 chambres se trouve à seulement 1 heure d'Ottawa dans la belle Mayo, au Québec, et à 2 h 30 de Montréal. Profitez d'une nuit sous les étoiles dans le jacuzzi de ce logement moderne et flambant neuf et personnalisé. Parfait pour l'expérience des amoureux de la nature. La maison dispose de sols chauffants et de grandes baies vitrées, l'escapade parfaite en couple !»

Jusqu'à 8 personnes / À partir de 336 $ par nuit

11. LeTerrain - Yourte magique en bois

Ladysmith, Québec, Canada

«Venez séjourner dans une yourte en bois magique sur 450 acres de forêts matures vierges sur 5 sommets distincts couvrant une altitude de 300 pieds. Il s'agit d'un avant-poste vraiment sauvage/sauvage hors réseau et destiné aux vrais amoureux de la nature.»

Jusuqu'à 3 personnes/ À partir de 135$ par nuit

12. Chalet pour 2 près de Mont Alta

Sainte-Agathe-des-Monts, Québec, Canada

«Ce magnifique chalet calme sera l'endroit idéal pour un séjour romantique! À une heure de route de Montréal, vous trouverez tout le confort pour un voyage à deux (lit king size). Un sèche-cheveux et un parking sont également fournis. Des draps et des serviettes seront fournis.»

Jusqu’à 2 personnes/À partir de 158$ par nuit

13. Chalet de luxe scandinave moderne



Les Laurentides, Québec, Canada

«Profitez de notre chalet de luxe contemporain niché dans une région magique 4 saisons, avec climatisation ! Profitez de vues paisibles, d'équipements uniques et d'une station balnéaire privée juste à l'extérieur de l'agitation du Mont-Tremblant.

*WIFI disponible ! »

Jusqu’à 10 personnes/À partir de 551$ par nuit

14. Summer Escape Mont Tremblant

Lac-Supérieur, Québec, Canada

«L'endroit est situé à 2km de l'entré du Parc National de Mont Tremblant et d'une multitudes d'activités dans un rayon de 30minutes. Confort, détente et air pur en forest !»

Jusqu'à 8 personnes/À partir de 402 $ par nuit

15. Chalet à Lac-Etchemin

Lac-Etchemin, Québec, Canada

«Vous aimez le plein air et les moments familiaux, alors c'est l'endroit parfait pour vous. Avec ses 5 chambres, son spa, situé au devant des pentes de ski du Mont-Orignal et avec la rivière à même la propriété, vous avez tout pour vous plaire. Le moment de détente devant le foyer vous attends après une journée au ski! Vous trouverez de tout pour la famille été comme hiver.»

Jusqu'à 16 personnes / À partir de 350$, plus les frais

