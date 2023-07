Chantiers en pause : Voici cinq choses à savoir sur les vacances de la construction

Dès vendredi soir, des milliers de travailleurs de la construction sillonneront les routes du Québec pour profiter de leurs vacances estivales, mais quelle est l’origine de cette tradition québécoise? Voici cinq choses à savoir sur les vacances de la construction.

1. Une tradition depuis 1971

Les vacances de la construction ont vu le jour en 1970 lorsque le gouvernement du Québec a déposé un décret pour uniformiser les dates et les conditions des congés des travailleurs. Ainsi, les travailleurs de l’industrie ont des vacances deux fois par année depuis l’été 1971.

«Aujourd’hui, elles sont inscrites dans les conventions collectives des travailleurs et des employeurs et sont obligatoires pour l’ensemble de l’industrie à quelques exceptions près», a expliqué Marie-Noëlle Deblois, porte-parole de la Commission de la construction du Québec (CCQ).

2. Pourquoi y-a-t-il des vacances de la construction?

Les travailleurs ont presque tous leurs vacances en même temps «pour assurer une meilleure coordination sur les chantiers entre les différents corps de métier, puis ainsi conserver le rythme de travail», selon Mme Deblois. En effet, gérer au cas par cas pour chaque corps de métier peut rendre les choses plus difficiles.

Notons également que les vacances de la construction en été arrivent les deux dernières semaines de juillet, soit l’un des moments les plus chauds de l’année. «Donc il y a aussi des enjeux de santé et sécurité», a-t-elle ajouté.

3. Des cônes orange même pendant les vacances de la construction

Qui dit vacances de la construction, ne veut pas nécessairement dire plus aucun détour. En effet, bien que la majorité des travailleurs de la construction tombent en vacances dès vendredi soir, certains travaux auront tout de même lieu.

Les travaux de voirie et de génie, de même que certains travaux d’urgences et de rénovations qui doivent respecter des échéanciers plus stricts, peuvent continuer.

«Vous allez probablement voir des cônes orange et des chantiers pendant les vacances estivales parce que les secteurs de génie civil et voirie peuvent poursuivre les travaux», a déclaré la porte-parole, soulignant les travaux routiers qui doivent être terminés avant l’automne dans quelques cas.

4. Des vacances de la construction en hiver

Au total, les travailleurs de la construction ont quatre semaines de vacances par année, soit les deux dernières de juillet et les deux semaines du temps des Fêtes.

Toutefois, les deux semaines de la construction en hiver sont généralement moins remarquées puisque l’industrie est plus au ralenti à ce temps-ci de l’année et qu’elle survient pendant les congés de Noël et du Nouvel An.

5. Quelques chiffres

Selon la CCQ, c’est 80 % des travailleurs de l’industrie de la construction qui seront en vacances du 22 juillet au 5 août prochain. Toutefois, ceux qui seront au boulot recevront également leur paie de vacances même s’ils devront les reprendre à un autre moment.

On estime aussi qu’environ le quart de la population québécoise prend ses vacances pendant cette période. «Il y a les familles de ces travailleurs, mais il y a aussi de nombreuses entreprises liées à l’industrie qui prennent des vacances durant cette période-là. Donc ça va vraiment au-delà de l’industrie de la construction. C’est vraiment quelque chose qui est ancré dans la population québécoise», a ainsi expliqué Marie-Noël Deblois.