Des vacances plus que méritées pour les travailleurs touchés par les perturbations climatiques des dernières semaines

Les perturbations climatiques et la chaleur pesante des dernières semaines ont été difficiles pour les travailleurs de la construction qui accueillent avec soulagement leurs vacances bien méritées.

«Le smog surtout, ça a vraiment été intense. On le ressentait beaucoup sur le corps», explique Antoine Vincent, un travailleur de la construction de 28 ans, rencontré sur un chantier à Montréal.

Les travailleurs et les travailleuses de la construction attendent toujours avec impatience ces deux semaines de repos pendant la période la plus achalandée de l’année. Cet été, encore plus que d’habitude, puisqu’en plus de la canicule, ils ont été confrontés à des pluies diluviennes, des orages et du smog causés par les feux de forêt.

Mathieu Ménard est chef d’équipe sur le chantier des condominiums Maestria au centre-ville de Montréal et malgré la bonne humeur de ses troupes, il constate que les travailleurs ont hâte de décrocher.

«Disons que les gens ont hâte de pouvoir se reposer, de passer un petit deux semaines avec la famille», explique le futur papa qui compte passer du temps au Québec avec sa conjointe enceinte de 8 mois.

Changements climatiques

Si plusieurs travailleurs de la construction ont mentionné au Journal préférer profiter de la maison et de la piscine en famille, d’autres devront revoir leurs plans en raison des conditions climatiques.

Les amateurs de pêche qui comptaient se rendre dans des pourvoiries pendant leurs vacances devront peut-être changer leurs plans. En date du 20 juillet, des incendies sont toujours en activité au Québec notamment à La Tuque, en Haute-Côte-Nord et dans le Fjord-du-Saguenay.

«Dans mon cas, je suis assez chanceux parce que je m’en vais à Vancouver, donc il n’y a pas de feux de forêt dans ce coin. Malheureusement, certains de mes collègues qui s’en allaient à la pêche en Abitibi-Témiscamingue ont dû changer leurs plans», souligne Frédéric Coutu un vitrier qui travaille au centre-ville.