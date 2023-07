Envoyé en prison pour une fraude de près de 1M$: l'animateur Mario Lirette libre, mais sous stricte surveillance

Après avoir essuyé un premier refus, l’animateur de radio Mario Lirette a pu sortir de prison, mais sa libération se fera sous stricte surveillance.

« La Commission demeure alerte au fait que vous savez louvoyer en marge des règles et tromper vos interlocuteurs, ce qui est le propre des fraudeurs », a récemment conclu la Commission québécoise des libérations conditionnelles.

Mario Lirette est détenu depuis le 17 novembre dernier. Il a reconnu avoir fraudé pour plus de 900 000$ des institutions financières, ainsi qu’un individu.

Malgré un plaidoyer de culpabilité, une fois en détention, il estimait que les accusations étaient fausses et que la sentence était démesurée.

Il a même osé se dépeindre en victime, disant avoir été « utilisé ».

Ce manque d’introspection l’a empêché de profiter d’une libération conditionnelle au 1/6 de sa peine.

L’homme de 71 ans a vraisemblablement pris le temps de réfléchir derrière les barreaux puisque trois mois plus tard, il semble adopter une attitude différente.

Suivi correctionnel

« Vous prenez désormais, et sans ambages, toute la responsabilité qui vous revient dans la perpétration des délits qui vous conduisent aujourd'hui en détention. Votre réflexion s'est approfondie », a écrit le commissaire Jean-Pierre Gagné, en accordant à Mario Lirette une mise en liberté anticipée, au 1/3 de sa peine.

Il a pu quitter la prison lundi dernier. Mais l’ancien animateur des Weekends à Mario à Rythme FM devra se soumettre à un suivi correctionnel « à une fréquence élevée ».

Pendant un an et demi, Mario Lirette a participé à un stratagème frauduleux de type cavalerie de chèques (kitting). Cela consiste à déposer un chèque sans fond et à effectuer des retraits, avant que ledit chèque ne soit compensé par la banque.

Lirette assure ne jamais avoir fait d’argent.

Pierre-Paul Poulin / Le Journal de Montréal / Agence QMI

L’animateur avait plus d’une fois profité de son statut de personnalité publique pour arriver à ses fins. Il se vantait notamment de son juteux contrat de travail avec Cogeco, qui lui rapportait 25 000$ par mois.

Une de ses victimes lui avait même octroyé un prêt privé de 66 650$, se disant justement convaincu de sa crédibilité, mais n’avait jamais revu son argent.

Situation financière précaire

Aujourd’hui, M. Lirette admet les faits, mais nie toute intention frauduleuse.

« Vous reconnaissez avoir fermé intentionnellement les yeux, malgré les mises en garde de votre entourage », souligne le commissaire.

Ce dernier s’inquiète de la gestion financière de M. Lirette. Lui estime n’avoir aucun problème à ce niveau, même s’il se dit maintenant « sans le sou ». Il a en effet déclaré une faillite de plus de 300 000$, a été condamné en 2022 à payer plus de 12 000$ pour défaut de paiement de son logement et doit aussi payer un dédommagement de 33 325$ à sa victime, dans les 18 mois de sa sortie de prison.

Ainsi, considérant sa « situation financière précaire », il devra rendre compte de tous ses revenus et dépenses.

Pour subvenir à ses besoins, Mario Lirette envisage d’écrire des articles dans les journaux et un retour à la radio.