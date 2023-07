Félix Auger-Aliassime se fait rassurant: «Ça va beaucoup mieux»

Le Québécois Félix Auger-Aliassime est persuadé qu’il renouera avec le succès prochainement, puisque ses ennuis de santé semblent être derrière lui.

Jeudi, lors d’un entretien avec le réseau TSN, le tennisman de 22 ans a expliqué que son genou ne le faisait plus souffrir. «FAA» a été embêté par une blessure à l’articulation pendant un bon moment cette saison, ce qui a notamment mené à son élimination dès le premier tour du prestigieux tournoi de Wimbledon.

«Ça va beaucoup mieux, a affirmé Auger-Aliassime. Je suis allé à Wimbledon en pensant que ça allait tenir le coup et que je serais correct. Malheureusement, j’ai ressenti de la douleur vers la mi-match.»

«J’ai fait ce que je me devais de faire pour me soigner. Présentement, ça va bien avec mon genou. Je suis de retour sur le terrain et je suis prêt à en découdre avec les meilleurs.»

Le 12e joueur au monde renouera avec l’action à la fin du mois dans le cadre du Citi Open, où il sera la quatrième tête de série. Il sera ensuite l’une des têtes d’affiche de l’Omnium Banque Nationale de Toronto.

«Quand tout est OK physiquement, je suis convaincu que je peux attaquer les prochains tournois avec les mêmes ambitions que j’ai toujours eues. Mes standards ne sont pas plus bas», a déclaré Auger-Aliassime avec confiance.

Motivé par Alcaraz

Le natif de Montréal est aussi revenu sur l’affrontement entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic en finale du Grand Chelem sur gazon. Le jeune espagnol de 20 ans l’a emporté en cinq manches contre le détenteur de 29 titres majeurs en simple.

«Ça réveille mon côté compétitif, a dit Auger-Aliassime à propos du sacre du numéro 1 mondial. Je me permets aussi de parler pour les autres joueurs [du circuit]. Nous ne voulons pas le laisser gagner tous les tournois. Ça me motive à faire les bonnes choses.»

Le Canadien le mieux positionné sur l’échiquier mondial a régulièrement obtenu le meilleur sur Alcaraz, qu’il a vaincu trois fois en quatre affrontements en carrière. Il a aussi signé un gain contre Djokovic en septembre dernier. «FAA» en garde d’ailleurs un excellent souvenir.

«Ma victoire contre lui à la Coupe Laver était superbe. Ça m’a donné une grosse dose de confiance.»